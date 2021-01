Oye, Jesús Martínez: Nacho Ambriz se merece el aumento

Como técnico, me ha gustado cómo ha dirigido Nacho Ambriz al Club León. Ha ido de menos a más en todos los sentidos. Me da la impresión que es una persona muy estudiosa, que estudia bien al rival y eso es muy bueno porque a tus jugadores les das una idea más clara de cómo enfrentarse a esos rivales.

Me gusta mucho cómo entrena, toda su carrera ha sido muy bien llevada y de menos a más, eso habla de que está preparado. Cuando estás en una situación así, tu futuro es halagüeño todavía.

Se nota que es centrado, al menos me da esa impresión en las entrevistas que he escuchado que le han realizado, muy claro en su sentir, en sus conceptos, en las opiniones que da. No sé si la tardanza en la renovación tenga que ver con el aspecto económico, si esa sea la razón de que las negociaciones estén un poco lentas.

Que se quede

En lo personal creo que se merece un aumento de sueldo si eso es lo que pretende, salió campeón, cuando sales campeón tienes todo el derecho del mundo de pedir un aumento, se lo ganó. No sé si ese sea el estira y afloja en el que están, desconozco la situación.

A mí me encantaría que se quedara, por supuesto, es muy humano, muy futbolero y podría continuar aquí con su carrera. Sin embargo, he escuchado que su idea es emigrar al futbol de Europa o incluso tomar a alguna selección, y no se me hace una mala idea, tiene todo el derecho del mundo de buscar nuevos horizontes.

Ojalá le vaya bien si lo consigue, esto quiere decir que tiene aspiraciones, que no es conformista; claro, yo preferiría que se quedara en León, pero si tuviera una opción mejor en Europa, desearía que le fuera muy bien allá.

Todo depende de cómo se sienta, que ambiciones tenga, lo cierto es que en León ha hecho muy buen papel y, si fuera la directiva, buscaría quedarme con él para que León pudiera buscar otro campeonato.

Estaría bien que Jesús Martínez hiciera el esfuerzo por retenerlo, hizo un muy buen papel, destaca la relación que tiene con los jugadores, les habla claro si están haciendo bien las cosas pero también si se equivocan o andan por el camino equivocado, les da su lugar, los motiva a que día a día hagan lo mejor y ahí están los resultados.