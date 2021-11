¡Atento, León! El que pega primero, pega dos veces

Aunque tuvo que jugar el repechaje para estar en la Liguilla, Puebla me parece un rival difícil para el Club León. Se coló a la fase final e hizo méritos, porque por algo está en esta etapa.

No lo sé, yo tengo mis precauciones previas a la serie de cuartos de final de esta semana, no vaya a ser que veamos al Puebla como un equipo chiquito, que eso suele pasar: “Sí, sí, sí ganamos, no es Monterrey, no es Tigres”, y a la mera hora, esos equipos se deciden a costarte trabajo y casi siempre lo logran.

Yo deseo que León salga adelante, aunque claro que considero que Puebla no será sencillo, además son 11 contra 11 y lo que se hizo en el torneo regular ya no cuenta. Espero que este partido se juegue con la seriedad que se necesita tanto en la ida como en la vuelta.

Sé que en la institución se está haciendo un buen trabajo, que la directiva y el técnico están hablando con sus jugadores y demostrándoles que Puebla se ganó su lugar en la Liguilla, por algo está ahí.

Espero que a León no le cueste regresar a la competencia luego del período de descanso que tuvo, entre fecha FIFA y el repechaje, porque eso puede jugar en contra. Depende del equipo y de los jugadores, que sé que han seguido trabajando a pesar de no haber tenido partidos.

Hay mucho de por medio en estos dos partidos que se van a jugar esta semana, porque cometes un error y te quedas en el camino, por lo que hay que desplegar tu mejor futbol en esta etapa que en ocasiones ya es un albur.

A veces tiene que ver un mal arbitraje, un error… la suerte en estas etapas es necesaria y ojalá acompañe a León en los cuartos de final que se jugarán a partir de este miércoles. El jueves para los Verdes.

Dicen que el que pega primero, pega dos veces, y ojalá León sea el que pegue primero. En la cancha habrá 11 jugadores de un lado y 11 del otro que van a salir a ganar, y es necesario aprovechar estos primeros 90 minutos que no van a ser sencillos.