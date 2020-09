¿Qué culpa tienen Cota y Navarro?

León.- Luis Montes le dijo no a la Selección, su decisión fue tomada no ahora, sino hace tiempo cuando se sintió fuera de lugar aún estando en las convocatorias. Era llamado, pero no incluido.

Dicen que cada quien es responsable de lo que expresa más no de lo que los demás interpreten. Y así pasó.

Gerardo Martino manifestó un par de veces que Luis Montes era el mejor de la Liga Mx y muchos buscamos las razones por las que el capitán esmeralda no tenía mayor protagonismo en el Tri.

El ‘Tata’ puede decir que no mintió catalogar a Montes como el mejor de la Liga. A final de cuentas, la chamba del técnico es llamar a los mejores y asumir la responsabilidad de los resultados a pesar de no juntar a los mejores.

El ‘Chapo’ interpretó el mensaje del Tata y prefirió quedarse en el lugar donde le han dicho que es excelente y ha demostrado serlo.

Montes ha sido un jugador que se ha entregado al cien en cada jugada, tanto de partidos oficiales como amistosos. Así perdió la oportunidad de ir al Mundial del 2014.

Sería más que exagerado decir que con Luis Montes la Selección Mexicana hubiera quedado campeona del mundo, pero todo abona en el futbol y en buena medida dos pares de piernas, la mentalidad y el ingenio con los que cuenta Montes.

Determinar lo que pierde el Tri sin Montes no se podrá. No hemos determinado qué perdió el Tri sin Hugo Sánchez en aquel partido contra Bulgaria en el 94 cuando Miguel Mejía Barón no lo juntó, o lo que perdió la Selección sin Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de 2006 cuando Ricardo LaVolpe lo borró.

Esto será algo que quedará en el surrealismo de una discusión entre amigos a altas horas de la noche.

Hemos visto a varios jugadores renunciar al seleccionado nacional, a quienes han dicho ‘ya no más’ y posteriormente rompen sus convicciones para volver a vestir la playera.

Aunque pensáramos que Luis Montes pueda limar asperezas y volver, la convicción y el orgullo que ha mostrado el capitán esmeralda en el futbol nos dicta que esto no será.

El Tri pierde, sí. El Chapo pierde, sí. Sin embargo y como en todo, esto seguirá adelante, la Selección con la encomienda de brincar al quinto partido mundialista y mucho más, mientras que el ‘Chapo’ con la empresa de bordarle una octava estrella al escudo leonés y también mucho más.

Ahora que ya sabemos que Luis Montes no quiso ir más al Tri, aquí la pregunta es ¿qué culpa tienen Rodolfo Cota y Fernando Navarro en este rompimiento?

El no ver a Cota y Navarro en la convocatoria no les quita el hecho de estar en mejor momento a comparación de otros que sí fueron incluidos. Teniendo una buena labor ante Pumas y ganar de manera contundente será más destacado y visto por el Tata, y por todo México, a correr en una concentración.

Si estas Fieras cumplen en la cancha con actuaciones y triunfos sonoros, Martino no podrá hacerse de la vista gorda y dejarlos fuera de la próxima fecha FIFA con la visita que hará el Tri a Holanda en Europa. Y si lo hace, que el futbol se lo demande.

