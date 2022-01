Que en este 2022 veamos a La Fiera que todos queremos

Cada vez que inicia un campeonato, todos los aficionados al futbol deseamos que le vaya bien a nuestro equipo, y eso es lo que le deseo al Club León, que éste sea un año bueno futbolísticamente hablando, que la mala suerte que tuvimos en la final del año pasado ahora se vuelva buena.

Que lleguemos a la final, que no se defina en penales y seamos campeones, ojalá así sea, por lo menos es la ilusión que tenemos aficionados, jugadores, técnico y directivos, siempre esperando que el equipo muestre lo mejor.

Lo pasado ya es historia, los que tuvieron la mala fortuna de fallar los penales, bueno, somos seres humanos y nos equivocamos, nadie se equivoca a propósito, seguirán siendo excelentes jugadores y que esta temporada sea mejor.

Que León juegue con garra, que muestre su buen futbol y que logren reivindicarse de lo sucedido el año anterior. Al equipo lo estimo mucho, jugué ahí, vivo en la ciudad, así que estoy al pendiente de lo que sucede con ellos.

Lástima que el equipo no pueda hacer la inversión que realizan Monterrey o el Club América, ‘poderoso caballero es don Dinero’, esos son equipos que tienen un gran poder económico y por eso contratan jugadores de mucha valía, al menos aparente valía.

Lo cierto es que la mejor inversión es la que se realiza en jugadores que quieren sobresalir, que quieren darle satisfacciones a su afición, que tienen el futbol necesario para impulsar al equipo a los primeros lugares de la clasificación. A eso le puede apostar León.

Esto, acompañado por una buena dirección técnica, un buen grupo, el apoyo de los directivos y la asistencia de la afición, puede guiar a los Verdes a buen puerto, a ese León que todos queremos ver, que sea campeón.

He visto que muchos equipos se han renovado para este nuevo torneo, han revisado sus plantillas y han definido los jugadores que les faltan, aquí espero que volteen a las Fuerzas Básicas y que los chamacos que están ahí, por fin den el salto y se ganen un lugar en Primera División.

Que no pierdan piso, que no crean que son invencibles, de esos no hay, hay buscar siempre ser los mejores y ser sencillos.

