¡Qué espectáculo ha dado León!

León.- Aprovecho este espacio que me brindan para felicitar a la directiva del Club León, a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos los que integran el equipo, los que riegan la cancha, la cuidan, por la gran labor que han realizado y que ojalá termine con lo que todo mundo deseamos, que lleguen a ser campeones.

Los jugadores se han portado a la altura, vaya, todos los que integran la institución se han portado a la altura, deben sentirse orgullosos de su equipo porque han jugado estupendo, vaya espectáculo que han dado en cada partido.

Hemos visto mucha emotividad incluso en el último duelo contra Toluca, el equipo se las estaba viendo difíciles y rescataron al final. Eso quiere decir que los jugadores están a la altura de las circunstancias y ojalá no pierdan piso.

Se dice que el último minuto también tiene sesenta segundos, pues León ha aprovechado cada segundo como debe de ser, en desventaja buscan emparejar y si es posible remontar, si van ganando quieren más. Confío en que en esta parte del torneo sigan en este mismo tenor aunque la afición no pueda estar en la cancha.

No ha habido ningún desbalago representativo, salvo la expulsión de Pedro Aquino el domingo, pero en general están bien. Me da gusto también por Rodolfo Cota, está en un gran momento y así lo demuestra su convocatoria a la Selección, me alegro por este muchacho, un gran arquero.

Es agradable que nos estén dando estas alegrías pero aún no hay que cantar victoria, hay que esperar pero no disminuir el deseo. Deseamos que lleguen a lo máximo que es el campeonato, pero sin perderse en ningún escalón.

Todo lo que se ha conseguido es resultado de la buena preparación física, técnica, psicológica, que es también importante porque el equipo no se ha mareado con lo hecho. Tienen el suficiente buen futbol para coronarse, los jugadores, no queda de otra que felicitarlos y desearles suerte, porque en ocasiones la suerte también influye.

Espero que el receso de dos semanas que tendrán que enfrentar no les afecte, supe que pactaron algunos partidos amistosos y me parece bien, es la mejor de las ideas, no deben dejar de jugar ni perder ritmo.

Aquí no es suficiente un interescuadras, se tienen que buscar equipos que jueguen bien, que los pongan a prueba pero cuidándose de sufrir alguna lesión que a estas alturas causaría muchos problemas.