¡Qué vergüenza! En La Corregidora se dio la peor agresión que he visto en el futbol

En mis años de futbol, nunca había visto algo como lo que ocurrió en la cancha del Estadio La Corregidora. Y lo peor fue que la secuencia se estuvo pasando a nivel mundial, ¿cómo estamos quedando los mexicanos en el mundo?

Me apena lo que pasó, una bola de inadaptados, porque no se pueden llamar de otra forma… a Dios gracias parece que no hay muertos, ojalá que sea cierto porque sería lamentable, si de por sí ya es grave la situación que se dio. Cómo se puede ensuciar un partido por un grupo de personas que no iban drogados ni alcoholizados, esos son inadaptados que fueron a hacer desmanes.

Creo que es una de las broncas más negativas que he visto en el medio futbolístico, pude ver cómo golpeaban a los pobres aficionados, los encueraron casi, qué vergüenza. No sé dónde estaba la policía que debió intervenir.

Estas situaciones son terribles para el futbol mexicano, si de por sí no tenemos buena fama a nivel mundial últimamente, por desgracia, con esto es peor todavía, se empaña el futbol mexicano. Espero que las sanciones sean ejemplares, fuertes, aunque cuando estas cosas suceden, siempre pagan justos por pecadores.

Algo se tiene qué hacer con Querétaro, eso es evidente. Me da pena por los directivos, por los jugadores, por la gente que trabaja en la institución, porque ellos no tienen la culpa de lo que hacen las ‘barras’, los malos aficionados, unos inadaptados que se abren camino en el futbol, no sé cómo se permite eso.

Me impresionaron las caras de los niños, asustados, las familias que no sabían a dónde irse. Fue vergonzoso, qué tristeza que en esta época se sigan provocando este tipo de broncas, de peleas, que no considero que sea una pelea, fue una agresión.

Quizá el error fue la falta de policías, y eso sí fue responsabilidad del Querétaro, aunque por la cantidad de días que se tomó la Liga MX para tomar una decisión, se espera una sanción importante para que esto no se repita, porque si de por sí la gente ya no iba al estadio por la pandemia, ahora menos.

Esto es algo que afecta a todos, aquí por ejemplo los de León pueden decir, ¿y nosotros qué culpa tenemos?, pero el futbol es una asociación y todos están bajo las mismas reglas, deben de pensar detenidamente qué es lo que se hará para que esto no ocurra de nuevo, nunca jamás.

Me duele lo que sucedió porque le tengo mucha estima a Querétaro, yo dirigí durante un tiempo a Atletas Campesinos, que era un equipo de allá, de Segunda División subimos a Primera y luego se separó, por eso estimo esa plaza pero qué tristeza, qué fea situación y todo lo que se vio.