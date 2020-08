Se fue Leo Ramos: ¿Quién será el goleador del León?

León.- La salida anunciada de Leo Ramos deja el camino allanado para tres jugadores que buscan darle gozo al ataque esmeralda.

Sin duda, un reto grande ya que los últimos en ocupar ese puesto dejaron varas altas: Boselli con su paso histórico y JJ Macías con la frescura que ofreció a través de goles y una buena conjunción con el resto de los jugadores.

Lo de Ramos es de esos casos que no son curiosos porque pasan en todos los equipos. Leo arribó al León queriendo crecer más, con Cafetaleros le sacó brillo a su perfil goleador al anotar 10 goles en dos torneos y luego relució con Lobos BUAP con 16 dianas en un año.

En el León, el argentino chocó contra un muro en los que no se tiene claro qué o quién fue el arquitecto, porque pudo haber sido una buena contratación a nivel directivo, pero no a los ojos del timonel a cargo. O también, sencillamente por no embonar en el funcionamiento de un cuadro ya compenetrado en una inercia de juego en la que todos sabían a dónde tocar, por dónde moverse y cómo ser una fábrica de goles.

De igual forma se trajo a Ismael Sosa para reforzar el ataque, sin embargo, el ‘Chuco’ llegó con la advertencia de que su paso como esmeralda podría ser efímero y así resultó.

En el último juego de la Fiera contra Pachuca, Nacho Ambriz sacó de la chistera el recurso de jugársela sin centros delanteros naturales. Relevó a Emmanuel Gigliotti y ubicó Jean Meneses y Joel Campbell como elementos más adelantados.

Impulsados por el motor y alma del equipo, Luis Montes, tico y chileno revitalizaron la movilidad, abrieron espacios y redujeron la salida de los Tuzos. Funcionó en la recta final de ese duelo, pero sería inocente pensar que Ambriz haya encontrado la fórmula para presentar una ofensiva extraordinaria.

No es la primera vez que en el León ponen en punta a un delantero centro que no lo es. Lo hemos visto recurrente con Ángel Mena y Joel Campbell, años atrás le pasó al ‘Gullit’ Peña.

Ante las declaraciones de Nacho Ambriz descartando toda posibilidad de realizar una nueva contratación, para el Guar1anes 2020 la responsabilidad quedará en Nico Sosa, Emmanuel Gigliotti, Armando León y un desaparecido Chuy Godínez.

Desde que se tiene registro de por lo menos uno de ellos con la Fiera, entre los cuatro solo suman un gol en juegos oficiales de Liga.

En el León de Ambriz, la cuota de goles ha recaído en la espalda de Ángel Mena, pero siempre como parte de un engranaje ofensivo en la que aportan varios y no solo un ‘cazagoles’.

Nico Sosa y Armando León se vieron obligados a ausentarse por cuestiones de salud, Gigliotti no ha aprovechado su oportunidad y de cierta manera, es necesario retomar la fórmula ofensiva y no dejar todo a soportar atrás y esperar un chispazo al frente.

La Fiera se queda con un ‘Nickiller’ al que le falta demostrar que es un auténtico matador, con un León que en lapsos todavía luce cualidades de cachorro y con un ‘Puma’ que se convirtió en fiera, pero que aún no ruge. Lo prometido es deuda y los minutos pasan.

Twitter @geraslugo