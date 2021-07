Aunque sea la Copa Oro, México tiene que jugar con lo mejor que tiene

México siempre ha sido muy superior en la zona de Concacaf, nuestra pretensión, nuestra forma de ser, a veces no es la adecuada para enfrentarte a estos equipos, me da la impresión de que a veces los vemos chiquitos y no queremos enfrentarnos a ellos.

Sin embargo, la Selección Mexicana tiene la obligación de jugar estos partidos en torneos como la Copa Oro o las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, con la misma alegría que te da representar a tu país, a tu selección.

Claro, muchas veces el equipo al que te enfrentas no tiene el mismo nivel, porque seguimos siendo de los mejores de la zona de Concacaf, pero hay que demostrarlo cuando nos corresponda, jugar ante esos equipos, no hay de otra, y demostrar ese profesionalismo, saber cómo actuar en un momento determinado.

No creo que un equipo llegue con la intención de a ver cómo fastidian a la Selección Mexicana, o a cierto jugador, una entrada fuerte se puede considerar, que es diferente a que sean de “mala leche”.

Creo que estos torneos, aunque sea la Copa Oro, es necesario jugarlos con lo mejor que se tiene, con lo mejor que el técnico considere, que no se pongan “sus moños”, como que ven chiquitos a los rivales y prefieren cuidarse.

No, al rival tienes que respetarlo, en mi época como jugador así era. Nuestro técnico, el señor Ignacio Trelles, me decía: “Grítales a los muchachos como acostumbras, que respeten al rival, que no se burlen, que no quieran hacer tonterías”, eso debe de evitarse, minimizar al rival, es como decirles: “Ustedes no sirven, nosotros sí”, y ese pensamiento deja mucho qué desear.

Cuando un rival es inferior a ti, deportivamente hablando, recurre a todo: al insulto, al escupitajo, al codazo cuando vas corriendo, debemos demostrar nuestro futbol sin burlas sino como lo debe de hacer una selección responsable.

Muchas veces se ven a jugadores que se niegan a jugar torneos como la Copa Oro, cómo van a llegar a esos partidos a exponerse, a que les den de patadas, buenos, hay que evitarlas, soltar pronto la pelota… somos los mejores de la zona, eso se ha visto, pero hay que seguirlo demostrando, con el nombre no se gana sino con goles.

