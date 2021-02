Terminó la Campeonitis y esperamos que ‘de aquí pa’l real’

Los muchachos ya están conscientes de que hicieron tonterías, de que jugaron mal, seguramente el técnico y la directiva habló con ellos y ahí están las consecuencias, el triunfo ante Pumas.

Qué bueno que se consiguió, que se reaccionó, ahora hay que pensar que hay tiempo, estamos iniciando la temporada y hay oportunidad de recuperar más puntos todavía para escalar en la clasificación general.

Sí llama la atención que los dos finalistas del Guard1anes 2020 estén pasando por una situación de éstas, que no arrancan bien, ahora a los dos les dio “campeonitis”. Tanto León como Pumas no están todavía en su mejor momento pero son equipos que luchan, que pelean por salir adelante y eso me queda claro sobre todo con León.

Supongo que se ha de haber hablado fuerte en el vestidor, los muchachos se pusieron a pensar igual que Ignacio Ambriz. Esperemos que “de aquí pa’l real” sigan demostrando de lo que son capaces, considerando lo que sucedió antes como una mala rachita, una “campeonitis” de la que ya podrían salir.

Espero que tomen el camino bueno y sigan dando satisfacciones a la afición aunque haya pasado mucho tiempo desde la última vez que se pudo ver un partido en las tribunas del estadio.

Ojalá la situación cambie, ya se cumplió un año de la última vez que la afición pudo ver un juego en el Nou Camp y las cosas no se ve que mejoren. Nunca me imaginé que esta espera fuera a ser tan larga.

Esta es una situación difícil para los jugadores porque no es lo mismo que salgas a una cancha llena de público que te va a ver jugar, que haces tu mayor esfuerzo, a salir a una cancha vacía, mentalmente eso no te motiva, no es lo ideal.

Ahora, en el tema administrativo, no sé cómo han aguantado los directivos, sin entradas, sin gente, sin nada, aunque tengan la transmisión televisiva, no es lo mismo que estar acompañado de tus seguidores.

Deseo que ya pronto pase esto y que el futbol regrese, poder ir al estadio a disfrutar de un buen espectáculo, que vuelva la normalidad, eso es lo que deseo pero mis buenos deseos no sirven de mucho, sólo espero que esta pandemia se controle y se puedan gritar otra vez los goles desde la tribuna.

