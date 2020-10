¿Y Roberto Zermeño, a quién le compró el Estadio León?

León.- Es lamentable lo que ha sucedido con el Club León, tengo entendido que Roberto Zermeño les dio la oportunidad de jugar contra América en el Nou Camp pero bueno, sus razones tendrán para haber decidido modificar la sede de su partido del lunes.

Zermeño no es santo de mi devoción pero demostró que el inmueble es suyo, ni hablar, se hizo dueño de él pero ahora quién va a jugar en ese estadio, a ver qué hace con él ahora que el equipo se salió.

Qué pena que haya sucedido esto después de tantos años que el equipo León ha jugado ahí, el pleito por la propiedad del estadio es algo que se había dado durante muchos años y en fin, tuvo este resultado negativo para la institución.

¿Ahora dónde jugará el equipo? Supe que el partido contra América lo realizarán en Aguascalientes pero a ver qué pasa en un futuro, es algo muy triste que esto suceda cuando al equipo le está yendo tan bien en lo deportivo.

A mí, sin embargo, siempre me ha quedado la duda, es algo que no me logro explicar: ¿a quién le compró Roberto Zermeño el estadio?, esa es mi pregunta. Está claro que ahora es el dueño y supongo que tiene los papeles, pero me cuestiono eso.

Qué bueno que encontraron donde jugar para el partido próximo y que Necaxa les prestó su estadio, ahora tendrán que viajar cada 15 días si este acuerdo se mantiene y quizá en eso no hay problema, ¿pero qué pasará cuando necesiten entrenar en un estadio?

Es triste que pasen estas cosas, ahora la afición tendrá que acostumbrarse a verlos jugar a la distancia. Yo como exjugador y seguidor del equipo me siento triste, enojado por lo que ha sucedido en los últimos días, caray.

No sé porqué los Martínez decidieron jugar en otro lugar pero no soy quien para decir si lo que determinaron está bien, ellos son los dueños del equipo y no sé qué piensen, si están molestos, preocupados, no lo sé, que te quiten donde llevas años jugando debe ser una sensación horrible, es algo que no me entra en la cabeza.

Que exista alguien que tenga la intención de hacer algo así, cuando se construyó este estadio se dijo siempre que era del pueblo, de la gente, pero bueno, ya ni llorar es bueno.

