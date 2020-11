Daniel “El Fideo” Álvarez le mandó mensajito al León

Puebla.- Luego del resultado positivo para la “Franja” de Puebla en la puesta en marcha de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020, Daniel “El Fideo” Álvarez lo tiene claro y sabe que se meterá este sábado a la cancha del Nou Camp a ganarle a la Fiera.

En declaraciones para Azteca Deportes, Álvarez sabe que Puebla se encuentra motivado y pretende seguir con ese buen paso con todo y que León pueda ser complicado en su casa:

“León va a estar más precavido en todos los aspectos, ya ahorita no somos un equipo cómodo, por momento lo incomodamos mucho con todo y que tienen jugadores de muy buena calidad, recuerdo que el “Chapito” Montes fue el mejor jugador este mes, pero en el campo somos once contra once, dejamos todo y la garra y la entrega que demostramos en el primer partido tenemos que ir a León a seguirlo demostrando y vamos mentalizados a no echarnos para atrás y ganarles en su casa”.