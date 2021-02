Jesús Martínez: “Con Nacho Ambriz no podemos volvernos locos"

Luego del descalabro en el estadio Caliente ante los Xolos de Tijuana, Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, respaldó el trabajo que Ignacio Ambriz tiene en el equipo y dejó ver que su confianza es plena.

En entrevista brindada con Tito Etcheverry en el programa Magazizne XXI, el propietario del León explicó: “Yo tengo una gran comunicación con el profe Nacho y el grupo está bien y esto (el mal inicio de torneo) se cambia con un par de marcadores y todo cambia”.

Desde que ascendimos hemos pasado al 75 por ciento de las liguillas, así que no nos podemos volver locos y tomar decisiones y empezar a hacer cosas que no van, así que es tranquilidad, trabajo y humildad y esto es normal”.

Martínez recordó que el panorama puede cambiar si León gana el domingo en Ciudad Universitaria, al reeditarse la Final del Guardianes 2020, ante Pumas.

“Esperamos recuperarnos y darle vuelta a la página. Tenemos un gran partido el domingo, el grupo está unido, así que tenemos todo para salir adelante”.

No deja de creer en su equipo

Martínez Murgía confía en que la Fiera dé con la victoria el domingo y de ahí sueña con caminar a una nueva estrella: “Yo veo muy bien al equipo, tenemos una jornada pendiente, y viene un partido clave el domingo, que se repite la final y vamos a salir por el triunfo y estoy seguro de que tenemos herramientas para regresar”.

“No siempre se puede, pero nosotros llevamos dos años dominando la Liga, así que estoy seguro de que podemos darle la vuelta a esto y meternos a zona de Liguilla”.

Además, resalta que poco a poco se muestra una mejoría: “Nos tocan rachas positivas, ahora estamos pasando una racha negativa y dentro de lo malo, el futbol no se ha ido porque tenemos un gran plantel, un gran técnico”.

“El segundo tiempo en Tijuana fue muy bueno, igual contra Chivas y estábamos peleando y sobre el marco rival, así que hay futbol, desafortunadamente no hemos sido lo contundentes que debíamos de ser porque por ahí tendríamos más puntos y lo que toca es darle la vuelta a la situación ¿y cómo es?, con trabajo”.

Proyectos a futuro

Finalmente y cada vez más compenetrado y encariñado con la ciudad, no descarta la posibilidad de tomar las riendas del Club León en solitario, como lo ha sugerido su padre, Jesús Martínez Patiño.

“Llevo muchos años en la ciudad y siempre mi sueño el día de mañana era ser propietario al 100% de esta institución, así que obviamente agradecer a mi padre haber puesto eso sobre la mesa. Todavía no camina (el tema), se han tenido algunas pláticas, pero obviamente yo estoy preparado para un proyecto serio, así que mi padre me dé esa confianza y esa responsabilidad, me da mucha alegría y si mi padre tomó esa decisión, lo tomaré con ganas de seguir creciendo”.

IP