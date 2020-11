“No puedes dar por muerto al equipo que mejor juega”: Carlos Adrián Morales

Toluca, Estado de México.- Para Carlos Adrián Morales, timonel de los Diablos Rojos del Toluca, a un equipo como León nunca se le debe dar por muerto ya que a lo largo de la temporada demostró de que se encuentra hecho:

“Ante un rival que tiene un jugador menos y que sabe muy bien a lo que juega, como es León que por algo fue líder y que ha mostrado cosas interesantes, dentro del torneo y durante mucho tiempo, pues no lo puedes dar por muerto y es ahí cuando nos falta un poquito más de inteligencia y por eso no me dejo el resultado nada satisfecho”.

Desde su perspectiva, destacó que Toluca tuvo abajo en el marcador al equipo que mejor juega en todo México: “No pasa por que sean chispazos como les llaman, para mi Rubens (Sambueza) y Michael (Estrada) no hicieron chispazos, lo que pasa que como no es Cristiano al que si ven todos los días, muchos de ustedes piensan que son chispazos, si hoy no empezamos con Rubens es para evitar una posible quinta tarjeta, pero hoy tuvimos al mejor equipo del futbol mexicano abajo en el marcador”.

Y agregó: “Me deja un mal sabor de boca, porque estábamos con un hombre de más de momento no supimos manejar esta ventaja y después el resultado no lo pudimos manejar, conscientes de lo que iba a ser, sabemos que hoy en día en México no hay ningún rival fácil”, señaló.