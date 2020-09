"Rescato el esfuerzo de mis jugadores y más a las 5 de la tarde": Ambriz

San Luis Potosí.- La Fiera del León sumó siete partidos sin recibir gol por lo que al término del partido ante Atlético de San Luis, Ignacio Ambriz explicó cómo pudo dar con dicha cifra:

Era importante ganar, teníamos que sumar, la tabla donde estamos está muy cerrada, les platicaba a los jugadores que íbamos a tener un juego complicado porque los de San Luis sabían cómo jugábamos y para mi que lo hemos hecho bien, volvemos a tener la portería en cero y eso es importante"

Y desglosó: "También nosotros sabíamos cómo jugar contra San Luis, hoy nos presento una línea de cinco con dos volantes muy abiertos Pablito y Berterame, medio me confundió que esperaba dos centros delanteros y no estuvo Ibáñez, pero empezamos a dominar y el partido se nos dió".

El resultado lo deja tranquilo ya que el factor climático también peso: "Rescato el esfuerzo de jugar a las cinco de la tarde, en San Luis hace un sol muy seco a los dos equipos nos mermó".

Por fin comienza a ver un mejor funcionamiento que permite dar con la sensación de Equilibrio: "El compromiso es ese que Jean o 'Chapo' recuperen el balón o Barreiro y Tesillo, lo hacemos bien, estamos en la parte del equilibrio que siempre hemos estado buscando" , señaló.

Preocupado por el "Jefecito"

Una vez terminado el partido dijo desconocer el real estado de salud de Iván "Jefecito" Rodíguez: "Habló mucho con él, pero me voy un poco fastidiado no sé si lesionó, pero eso si me inquieta mucho porque pierde la oportunidad de ir a la selección".

Valoró el contraste

En una de sus primeras oportunidades como estratega, justamente la tuvo en San Luis en 2010, por lo que recordó lo que eso significó y agradeció por aprendizaje:

Creo que fue el primer torneo en donde no me fue nada bien (San Luis) pero sigo siendo el mismo en las malas y en las buenas, hoy con el Club León estoy agradecido por que es un equipo que me ha vuelto muy ecuánime, más pensante, agradezco a Dios esa parte de humildad con un equipo que juega bien y vivo bien en León, no tengo más que agradecerle a mis jugadores".