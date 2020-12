“A por todas”: Ambriz desea coronarse por fin con la Fiera

León.- Tranquilo y hasta bromista, así se presentó Ignacio Ambriz en la rueda de prensa previa a la Gran Final del torneo Guard1anes 2020, en donde busque llevar a León a la tan buscada octava estrella en su historia.

Con una nueva final en su carrera, Ambriz tiene claro que es momento de que León se haga con el campeonato, por lo que se dijo listo y decidido a, como dicen en España: “salir a por todas” y dar el resultado.

“Si nos vamos por un título, pues diría que sí falta consolidarlo (su trabajo en León), pero si nos vamos por un trabajo de dos años ,en donde se han hecho muchísimas cosas buenas, donde se han sacado muchos jóvenes que el día de mañana van a ser los titulares del Club León, diría que estoy contento, Pero lastimosamente se marca más por un título que saber si has trabajado bien por dos años, la única ventaja es que estamos en casa y si realmente queremos ser campeones y defender el trabajo de los jugadores, tenemos que hacerlo perfecto y salir ‘a por todas’, como se dice, y esperar que los jugadores estén contentos y se sientan cómodos haciendo su máximo esfuerzo para salir campeones”.

Destacó: “Yo creo que la motivación es estar en una final, más cuando los dos equipos han demostrado que han hecho y gran trabajo, que han defendido su estilo de juego y más a una institución en donde para mis los colores son lo primordial, un respeto y un cariño que se le debe de tener y pues estando aquí en lo que es la cuarta final que me toca disputar pues simplemente es estar tranquilo y tener serenidad”-

En esta final sabe que sus verdes se empeñan en plasmar lo trabajado día a día: “El gol que hicimos (contra Pumas) nosotros es una réplica de lo que practicamos, hicimos 10 toques y luego vino el gol, entonces me siento tranquilo y con la alegría y motivación de que mañana (hoy) será un partido diferente”-

Aprovechó en reconocer el potencial de Andrés Lillini, técnico universitario:

“Para mí es un gusto y un gran reto enfrentarme al profe (Lillini) porque él en seis meses con una adversidad muy fuerte, porque es admirable y respetable lo que ha hecho en seis meses en poder llevar a Pumas, eso no es muy fácil, es aplaudible lo que está haciendo con Pumas”.

Explicó lo difícil que es contener las emociones desde el área técnica: “Los partidos tienes que salir a jugarlos a lo máximo, no puede haber un segundo donde te puedes distraer porque te cuesta caro. De que lo ganes o no lo ganes solo Dios sabe, después nosotros los técnicos nos quedamos en la línea que yo le digo “la jaulita de perro de fábrica” en la que puedes tratar de ayudar a tu equipo con gritos, pero es tranquilos, es estar serenos, todos tenemos sueños, metas y objetivos y en ese sentido es compromiso del Club empezando por Jesús Martínez hasta el que nos ayuda a barrer los vestuarios, esperamos que se nos de aquí en casa”.

Al ser cuestionado sobre si ya tenía listo su once, bromeó y dijo: “Ya tengo la decisión, voy a jugar yo de central, para ver si puedo contrarrestar los ataques de las tres figuras que tienen (bromeó), no la verdad, tomaremos la decisión de quien pueda jugar y ya mañana a las 8:30 verán quien juega”.

10 años dirigiendo

Ambriz destacó lo que ha aprendido luego de 10 años como DT: “Me preguntaban el otro día que si me sentía valorado, al final me siento logrado porque tengo la fortuna de que Javier (Aguirre) me haya llevado a trabajar a Europa, la prueba que me dio Puebla para que los haya ayudado a salvarse y después llevo 10 años dirigiendo yo como primer entrenador, me siento valorado, lo otro puede ser consecuencia de un trabajo y cuerpo técnico que se viene haciendo muchos esfuerzos y que tiene una base importante, ojalá que se nos de quedar campeones, sería padre porque culminas una parte de un gran trabajo”.

Mexsport

Finalmente explicó no sentirse presionado con irse a Europa o tomar una selección: “Eso de estar listo cuando eres entrenador uno nunca se sabe, porque se sigue mejorando en la parte técnico-táctica, no hay una varita mágica que te diga que ya estás preparado, a Javier le agradezco muchísimo le aprendí bastante, si puedo decir que me siento con la capacidad de poder tomar el reto de tomar una selección o irme a Europa, lo tomare ya después, ya el tiempo dirá, hoy ya tengo 55 años y 38 dentro del futbol y agradecido de hacer lo que me gusta”.

IP