Chatón Enríquez exjugador del León acusado de racismo

El exjugador del Club León, Jorge ‘Chatón’ Enríquez fue acusado de racismo por parte del también futbolista Carlos ‘Muma’ Fernández de quien fuera compañero en los Venados de Mérida de la Liga de Expansión.

El jugador hondureño que coincidió con Enríquez en el cuadro yucateco, decidió rescindir su contrato para proteger su “tranquilidad y paz” luego de que ‘Chatón’ lo habría insultado, señaló el portal Medio Tiempo.

Lo anterior se habría dado durante el partido entre los Venados y Pumas Tabasco en donde el jugador mexicano arremetió en contra del centroamericano detallando que incluso sus compañeros de equipo tuvieron que intervenir.

Además del ‘Chatón’, se menciona en la publicación que existió otro caso en contra del mismo jugador ya que otro jugador también lo habría insultado verbalmente.

Luego de que el hondureño habría sido el principal afectado, la directiva del club yucateco decidió desmarcarse publicando un comunicado a través de sus redes sociales, mismo que señala:

El propio Enríquez decidió dar su versión de lo ocurrido y en una entrevista justamente para Medio Tiempo, el futbolista señaló:

No pasó nada fuera de lo normal, fue un partido de futbol que nos sacan al final con un jugador menos, nos empatan y fue doloroso para nosotros. Hasta ese punto no había pasada nada fuera de lugar. El equipo salió enojado en general, pero respecto a lo que pasó con este jugador, nosotros tuvimos una charla, un enfrentamiento dentro del campo por situaciones meramente futbolísticas y en el vestuario se habló fuerte como se habla en cualquier vestidor, no sé porque este chico se lo tomó personal”