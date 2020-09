Al León se le encierran 'como al Barcelona'

León.- La Fiera acostumbró a su afición al espectáculo, a marcar tal cantidad de goles en cada partido que ahora parece extraño verlos ganar por sólo un gol. Esto, en palabras de Fernando Navarro, no es conformismo sino una muestra de inteligencia y equilibrio.

Para nadie es secreto que a León se le juega distinto, se ha visto en lo que va del Guard1anes 2020, pero como aseguró Navarro, ellos no caerán en la desesperación de abrir un cerrojo que se les puede complicar si van desbocados al frente.

“A veces se nos echan atrás y es complicado hacer tantos goles, buscar el marcador es arriesgar atrás y eso quieren los rivales (...) no es cosa nuestra que no queramos hacer goles, si se echan atrás tampoco vamos a ser tontos para irnos desbocados al frente. Buscamos ganar pero tenemos que ser inteligentes, no por meter cuatro vas a arriesgar a que te hagan uno”.