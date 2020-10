Ambriz destacó que con uno menos la Fiera se quedó con la victoria

Puebla.- Con 36 puntos en la bolsa, un muy contento Ignacio Ambriz resumió las claves que su equipo tuvo para imponerse este viernes por la noche a la Franja, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del torneo Guard1anes 2020.

Ambriz destacó la labor de todo su equipo que pese a quedarse con uno menos tras la expulsión de Pedro Aquino, supieron dominar a los locales para seguir en la cima de la competencia: “Contento por el trabajo del equipo, de los jugadores, titulares y los que entran para ayudar al equipo a hacer las cosas bien”.

Además, aceptó que no fue fácil ante un Puebla que cerró todos los espacios:

Mucho orden de parte de ellos y teníamos que trabajarlo, luego de la expulsión se nos complicó bastante y afinamos algunas cosas defensivas, pero al final pudimos quedarnos con la victoria”.

Agregó: “Apretado cuando estábamos once vs once, estábamos controlado bien el partido ya después con la expulsión (de Pedro Aquino) casi enseguida cae el gol y si nos complicó un poco pero me deja tranquilo que el equipo supo aguantar el chaparron en los últimos minutos, pero siempre es complicado jugar con un hombre menos, ellos nos abrieron la cancha, pero contento por el buen resultado que sacamos de líderes”.

Recordó la promesa que hizo desde la pretemporada: “Es importante quedar en los primeros cuatro lugares yo en una entrevista dije que no pensábamos en el repechaje y por eso estamos logrando estar de líderes, ahorita en mi cabeza no tengo claro si haré rotaciones ante Santos y Toluca pero yo creo que ya en la semana, posiblemente el martes que empiece a entrenar veré si se da alguna rotación pensando en darle ritmo a los que mas lo necesiten, son oportunidades para demostrar para cuando uno los necesite”.

Sus lesionados

En cuanto a Yairo Moreno e Iván Rodríguez indicó: “Van bien, ya por ejemplo Iván entrenó con nosotros, había posibilidad de traerlo a la 20 no quise porque apenas lleva tres entrenamientos, en la semana ya estará mucho mejor y seguramente la otra semana se vendrá Yairo, nos quedan tres semanas para que se recuperen bien, creo que nuestros lesionados llegarán bien, perdemos a Pedro pero los lesionados estarán bien para la recta final”.

Así resumió el funcionamiento de sus verdes

Mexsport

Luego de que el peruano Pedro Aquino perdiera la cabeza y se hiciera expulsar y de que Emmanuel Gigliotti colaborara en demacia para el equipo, Ambriz señaló: “Me gusto porque sabe que cometió un error y eso siempre uno agradece que haya pedido una disculpa (Aquino), de Emanuel me da gusto, por otro lado me hubiera gustado que el tiro de Joel hubiera entrado porque necesita confianza, pero también en la parte defensiva el grupo esta bien, esta unido y solido y esperando en Dios que primeramente sigamos con un buen paso”, concluyó.

IP