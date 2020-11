‘Ambriz es el más importante de mi carrera’: JJ Macías agradece su paso por León

México.- Ignacio Ambriz jugó un papel trascendental en la carrera de José Juan Macías.

Nacho arropó a J.J., cuando éste salió en condición de préstamo de las Chivas y estuvo con los Esmeraldas del León durante un año hasta convertirse en una de las figuras de ese plantel.

"(Nacho) es hasta ahorita el más importante en mi carrera. Matías (Almeyda) fue el que me debutó a los 17 años y Nacho me dio esta continuidad. Él tuvo confianza en mí, a pesar de que sólo tenía 19 años", reconoció Macías en la revista GQ.

"Él me lo dijo: 've y demuestra que la edad es solo un número', me dio esa confianza. Nacho, a parte de ser un entrenador muy capaz, es una grandísima persona, tengo una amistad con él y quiero mucho al profesor por todo lo que me dio".