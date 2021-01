Ambriz no se conformará con una sola estrella para León

León.- De cara al choque ante Pachuca, Ignacio Ambriz estratega del León aceptó que luego de obtener la octava estrella a la Fiera se le ve como el rival a vencer, por lo que no le molesta que la exigencia sea cada vez mayor.

Tras el entrenamiento sabatino y en rueda de prensa, Ambriz reconoció que la vara ahora esta en un lugar más alto para León, reto que no le asusta: “Hay muchos analistas que nos tiran a un cierto número de puntos, nos ponen otra vez como primer lugar, se los comenté, les dije: “pues ya nos pusieron la vara y hay que luchar por esos puntos o intentar superar que sería muy buen reto”.

Habló claro con sus jugadores: “Voy a necesitar mucho de ustedes, de su estado de ánimo, porque si ya nos conformamos con esa estrella que ya nos costó dos años para poderla lograr, buscaremos ir por más, no nos incomoda el bicampeonato”.

Trabaja bien su vestuario:

“Es cierto que los egos crecen, de creerse que somos Juan Camaney y no es cierto, tenemos que seguir trabajando con humildad, como ustedes me conocen yo siempre tengo hambre (por ganar) así que si ya se nos abrió el ostión ahora hay que ir a buscar las perlas”

Rival en turno

Para el duelo ante los ‘Tuzos’, señaló: “Para este partido hare cambios, ahora estarán jugando casi todos los titulares, me baso mucho a Luis (Martínez) que es el preparador físico, yo los veo bien, ahora estarán entrando casi todos los titulares, es cierto que nos costará un poquito”.

El debut de Santiago Colombatto no se contempla con el primer equipo: “Santi jugará el lunes con la Sub 20, no lo puedo tirar al ruedo así porque si, tiene que estar mejor protegido en la parte física y luego pensar en sacarle provecho a sus condiciones que me gustan mucho en lo futbolístico”, confirmó.

Ambriz charlando a mitad de semana con Colombatto

Explicó la evolución de algunos otros jugadores: “Yairo (Moreno) ya trabajo esta semana con nosotros, el lunes le harán el último examen y seguramente contra Monterrey ya lo tendré con nosotros, (Ángel) Mena también está por incorporarse la otra semana ya se esta acercando al grupo y Fer (Navarro) va bien, pero viene de una cirugía en un dedo y puede tardar más”

Finalmente indicó que su renovación se encuentra en pleno desarrollo, aceptó que no le preocupa el tema económico, sin embargo, la misma se encuentra por concretarse.

