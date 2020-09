Ambriz trabajará 'horas extra' con sus delanteros

León.- La Fiera se quedó con las ganas de pegarle a los Tigres de la UANL, por lo que el estratega de los verdes, Ignacio Ambriz, señaló que la clave de no poder quedarse con el resultado positivo fue perder claras jugadas en ofensiva, sobre todo al inicio del cotejo.

En rueda de prensa al término del encuentro, Ambriz no dudó en mencionar: “El adversario sabe a lo que juega, en los primeros minutos tuvimos para hacer gol y no lo concretamos".

"No pudimos sumar de a tres puntos porque no pudimos concretar jugadas importantes que nos hubieran permitido llegar a los primeros lugares"

No puso pretextos pero aceptó que jugar más temprano a lo habitual afectó el rendimiento de un cuadro que fue a menos.

"Jugar a las cinco de la tarde con esta temperatura a los dos equipos nos mermó, nosotros habíamos sacado ventaja en el primer tiempo pero no somos contundentes y básicamente eso nos complica ganar"

En cuanto a llegadas, la Fiera genera peligro pero Ambriz sabe que eso no es suficiente: "No es un problema el problema, es si no llegábamos, simplemente hoy no logramos ser concretos y hay que seguir trabajando, pedirles a los muchachos que se preparen porque siempre hay una ocasión de gol que se tiene que concretar".

Además, Nacho ya piensa en el próximo partido ante Querétaro, por lo que tendrá que comenzar a planearlo desde cero: "Tengo que trabajar todo, aspectos defensivos y ofensivos. En la pelota parada nos vuelven a hacer un gol por distracciones y algo estamos dejando de hacer todos".

"Primero tendré que hacer un autoanálisis de mi parte y de alguna u otra forma no estamos cerrando los partidos. Hoy contra Tigres era para cerrarlo desde el primer tiempo”

Finalmente señaló que gran parte del trabajo que tiene que realizar vendrá en la zona donde no quedó satisfecho.

"También de mi parte trabajar más la parte ofensiva, ser contundentes, enfrente tenía a un adversario de mucha categoría como son Tigres que nos sacan el resultado"