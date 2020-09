Ambriz y el León tenían prohibido confiarse

Querétaro.- Con un semblante mucho más tranquilo que el de la semana pasada donde los Tigres le terminaron por sacar el partido, Ignacio Ambriz fue claro al señalar que ante Gallos no podían confiarse ya que es un cuadro que ha venido siendo muy peligroso toda vez que sus jugadores siguen al píe de la letra las instrucciones de su técnico Alex Diego

No me sorprendió nada del Querétaro, lo habíamos estudiado muy bien, no podíamos confiarnos y eso nos hizo jugar al cien por ciento, yo pienso que el primer tiempo los dominamos bien, pero en el segundo ellos modifican su parado y nos metieron en problemas y tuvimos que reaccionar, creo que fue un buen partido”.