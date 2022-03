Nacho Ambriz vive su peor momento en el corto tiempo que ha pasado como entrenador del Toluca. La goleada de 3-0 a manos del América lo ha dejado “tocado” y sabe que podrían despedirlo en cualquier momento.

“Nunca me siento seguro (en el puesto). Si alguna vez lo he hecho ha sido por mi trabajo, pero hoy los números no me avalan, son fríos… las decisiones tendrán que tomarse”, comentó Nacho Ambriz en conferencia de prensa, tras la derrota en la Jornada 11 de la Liga MX.

En 10 partidos del Clausura 2022, el Toluca de Nacho Ambriz suma cinco derrotas y apenas ha ganado uno de sus últimos seis juegos.

“El equipo no camina como yo quisiera, todas las aficiones quieren ver a su equipo jugar bien y ganar y no hacernos ni una ni otra. El más dolido soy yo, estamos mal. Podría decir muchas cosas, esto no es de creer, es de resultados y no los estamos consiguiendo.

Ambriz no esperaba tantos problemas en Toluca

Futbolísticamente, Ambriz acepta que Toluca está en deuda y que apenas ha dado chispazos de lo que el entrenador pretende.

“Esa forma que me gusta de jugar el equipo lo hace por lapsos, pero no nos alcanza. Nunca pensé que me fuera a costar tanto, no he podido, trato de buscar de muchas formas, sólo me queda apechugar y tratar de salir adelante”.

Ambriz ganó el torneo Guardianes 2020 al frente del León, con un estilo espectacular y dominante, pero tras dejar a la Fiera en 2021, simplemente no ha podido consolidarse, con un fracaso en el Huesca de la Segunda División de España y ahora con muchos problemas en un Toluca reforzado.

Recientemente, aficionados del León han cuestionado el por qué de su salida del León y ante los problemas de la Fiera en el actual semestre, han pedido el regreso del entrenador, aunque no dejó a los verdes en los mejores términos.

América superó al Toluca de Nacho

Respecto al América que le clavó tres goles en los primeros 20 minutos, Ambriz aceptó que esas anotaciones tempranas condicionaron el resto del duelo.