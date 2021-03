Andrés Fassi renuncia al Grupo Pachuca

Andrés Fassi, quien por más de 20 años fuera mano derecha de Jesús Martínez Patiño en el Grupo Pachuca, anunció el fin de su ciclo en la institución hidalguense para dedicarse a Talleres de Córdoba en Argentina, Atenas en Uruguay y otros negocios que ha hecho en Sudamérica.

“Soy una persona que hace 30 años vivo en México. Que me estoy yendo de Grupo Pachuca. Que estoy dejando mi vinculación en el trabajo día a día", declaró Fassi en conferencia de prensa.

"Me duele en el alma porque es como dejar un hijo. Lo de Talleres, por proyectos personales en Uruguay y España. Por eso dejó México, con cuatro hijos mexicanos”.

Fue en la década de los 90 cuando Fassi llegó al territorio mexicano y fue preparador físico y entrenador.

En ese momento conoció a Jesús Martínez y de inmediato hubo una gran química, de tal manera que implementaron una metodología en las escuelas de futbol que le dieron éxito a Pachuca.

Al frente de los de la Bella Airosa, consiguió ser campeón de la Liga MX en seis oportunidades, además de conquistar en cinco ocasiones la Concachampions y alzar la histórica Copa Sudamericana en 2006.

Andrés Fassi por lo pronto, se enfocará en su equipo de segunda división de Uruguay, el Atenas de San Carlos, que contrató a Diego Forlán como su nuevo entrenador.

Sin bien nunca fue oficialmente directivo del Club León, Andrés Fassi sí estuvo muy cerca del trabajo esmeralda en la planeación de los planteles y en la contratación de refuerzos.

Cada semestre, el dirigente encabezaba los llamados “minidrafts” del Grupo, en los que hasta cuatro equipos intercambiaban jugadores: León, Pachuca, Mineros y Everton de Chile.

En varias ocasiones Fassi dio su opinión sobre posibles refuerzos para la Fiera y ayudó a cerrar fichajes de talla internacional.

Recién en diciembre, Jesús Martínez Patiño dejó la presidencia del Club Pachuca para dedicarse de tiempo completo a todo lo que involucra Grupo Pachuca (los equipos Tuzos y León, la Universidad del Futbol, Salón de la Fama, etc.) y con ello tomar el puesto de presidente del grupo.

Otro proyecto prioritario para él es la construcción del Nuevo Estadio León, cuya primera piedra se pondría en este 2021.

Sin embargo, reconoció que fue una decisión difícil, asegurando que confía plenamente en su hermano Armando, el nuevo mandamás de los Tuzos, de quien dejó claro que no tiene que igualar lo que él logró en la presidencia a lo largo de 25 años.

“Al dejar la presidencia del equipo dejó un pedazo de mi corazón. No ganó los títulos Jesús Martínez, fueron los jugadores y todos los colaboradores. No quiero que mi hermano tenga esa carga porque además no la siento así”.