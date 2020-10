Ángel Mena hace 'bailar' a la defensa del América y empuja el triunfo del León

León.- La Fiera fue arropada en el estadio Victoria mientras la problemática por su casa original se resuelve y como si hubiera un ángel de la guarda que la protege, así apareció el ecuatoriano Ángel Mena en diversas jugadas claves que a la postre permitieron que los verdes se quedaran con un importante resultado y así permanecer en la parte alta de la tabla del Guard1anes 2020.

Luego de defender la casaca de su selección, en donde se enfrentó a importantes rivales como Argentina y Uruguay, el exjugador de Emelec y actual referente de la Fiera, demostró que pasa por un gran momento y fue el gran orquestador durante todo el partido ante las Águilas del América.

Y es que el amo y señor del desahogo de jugadas por derecha fue el casaca 13, banda que conoce bien y sobre todo exprime hasta la última gota una vez que llega a zona de definición, para muestra de ello el gol que prácticamente generó en un 90% quitándose a medio equipo azulcrema para finalmente ceder a Jean Meneses quien sólo la empujó al fondo, en lo que fue el empate a dos.

Además el Guayaquil, demostró que no sólo es buen pasador, ya que por fuerza no quedó y cuando los rivales americanistas buscaron desplazarlo cuerpo a cuerpo, este no se arrugó y siguió concentrado en la disputa por la esférica, por lo que sin duda proyectó una gran pieza en cada una de las salidas de la Fiera ante un cuadro dirigido por Miguel Herrera que poco a poco fue dominado por los de Ignacio Ambriz.

Prácticamente no tuvo problemas en mandarse con un tremendo partido y quizás la cereza en el pastel no le llegó ya que en la recta final del encuentro sus compañeros y específicamente Jean Meneses, trató de corresponderle al darle un buen balón que lamentablemente para la causa de Mena se fue a impactar a su mano por lo que César Arturo Ramos determinó pitarla y así eliminar lo que pudo ser su gol.

Con este partido Mena superó la barrera de los mil minutos jugados y vaya que los ha cumplido a creces, el ecuatoriano tiene seis goles y con un torneo que se pondrá en su mejor nivel, muy probablemente el ecuatoriano no tendrá problemas para incrementar su racha de dianas en la presente campaña.