Ante Chivas, Campbell quiere crecer invicto del León

León.- Con la mentalidad de adueñarse de nuevos tres puntos, el costarricense Joel Campbell detalló que el León se encuentra trabajando para encontrar su mejor versión en el torneo Guard1anes 2021 y por ello piensan en seguir con la buena racha de victorias como local.

El rival en turno serán las Chivas del Guadalajara, escuadra a la que espera complicada debido a su actual situación: “Chivas es un equipo de respeto, creo que van a venir a dejarlo todo para cambiar ese arranque que tienen y bueno será un partido sumamente difícil, nosotros estamos encontrando el ritmo en la parte física y en la parte futbolística no hemos llegado al cien pero estamos en camino a”.

Sabe que León ya suma 31 victorias en casa, pero aceptó:

"Nosotros no pensamos en eso ni en Chivas, nosotros pensamos en salir a ganar y ahora mucho más porque somos los campeones y queremos salir a ganar pero vamos partido a partido, creo que estos últimos dos años esta consigna se ha venido dando y por algo seguimos invictos en casa y trataremos de que eso siga así, jugamos no por el invicto si no porque queremos ganar siempre”.

Sobre su el vencer a Chivas viste más que derrotar a otros equipos, menciono: “Yo creo que en el futbol si vences al Guadalajara o si le ganas a un equipo como Morelia en su tiempo, van a dar tres puntos igual y yo desde que llegue aquí hace dos años nos hemos puesto en la cabeza ganar independiente del rival y bueno respetamos a todos los rivales per nosotros nos preocupamos por ganar y dar espectáculo”.

Por otro lado el casaca 12 sabe que poco a poco la Fiera encuentra su nivel y así lo expresó:

“Creo que el equipo se está completando, creo que el equipo tiene un gran plantel, estamos recuperando la parte física porque la parte técnica y táctica ya la tenemos trabajada” y agregó: “Por el partido que nos suspendieron hemos ido agarrando esa chispa que nos ha ayudado muchísimo y poquito a poco se va a ir viendo un mejor León y creo que ya el último partido ya dimos un avance”

Finalmente y tras haber roto la ausencia de gol en el plantel verdiblanco, dijo: “La verdad que no, no pensábamos eso, el equipo estaba tranquilo, el equipo estaba buscando generar ocasiones de gol, lastimosamente en su momento no pudimos anotar y ahora que lo hicimos el equipo va mejorando poco a poco”.

Campbell suma tres duelos jugados con la Fiera y uno de ellos como titular en lo que va del torneo, siendo una posibilidad verlo nuevamente como revulsivo el próximo lunes cuando los verdes reciban al ‘Rebaño’.