Asaltan a Jorge Davino en su casa; el Club León le ofrece apoyo

León.- El argentino Jorge "Tarzán" Davino, exjugador del León y empresario, sufrió un asalto en su casa la noche del sábado.

Según relata el propio Davino en un audio que circula en redes sociales, el sábado por la noche fue atacado en su casa, cuando cinco ladrones entraron disfrazados como soldados.

"(Estaba) contento porque había ganado Monterrey, ya cuando me voy a dormir, ya como a las 10 de la noche, se meten cinco cabrones", narró el padre de Dulio Davino, presidente del Club Monterrey.

"Me atan las piernas, las manos, me cubren y me dieron algunas patadas y un cachetazo (sic)".