“Tenemos a la mejor afición de México, les pido disfruten mucho”: Jesús Martínez

Metido de lleno con el equipo, el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, agradeció las múltiples muestras de apoyo que la afición verdiblanca ha tenido con su plantel durante todo el torneo y la Liguilla, por lo que pidió “sigan disfrutando” de esta etapa.

Luego de la inauguración del Bazar Solidario, mismo que se encuentra a un costado de la zona de taquillas del estadio León, el presidente de la Fiera, charló para para Soy Fiera, indicando:

Resaltando:

Una de las claves para que el Club León se mantenga en los primeros sitios por la competencia en el futbol mexicano ha sido la continuidad en proyectos, por lo que así lo resumió:

Siempre creer en los proyectos es lo más importante, el tiempo tarde o temprano te da la razón o la no razón pero hemos creído en los proyectos y en las personas, hemos tenido proyectos largos han sido cosas buenas, cosas malas, me he equivocado, me voy a seguir equivocando mucho pero siempre con la intención de que las decisiones que tomo sean siempre por el bien del Club”