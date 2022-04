¿Ayudaron al León? Cuerpo técnico de Querétaro consideró al arbitraje ‘localista’

Pablo Morán, auxiliar técnico de Querétaro fue el encargado de salir y hablar en rueda de prensa tras el choque ante el Club León, esto debido a la expulsión que sufrió Hernán Cristante.

Morán explicó el cotejo y dio su lugar a un rival como la Fiera:

El punto fue muy importante jugamos contra un gran equipo uno de los últimos campeones, de gran calidad individual, somos conscientes de que rescatamos un punto de una cancha difícil, me pone feliz porque los jugadores han pasado por momentos difíciles en los últimos tiempos”.

En cuanto al arbitraje, dijo:

Lo ideal es no hablar de los arbitrajes, es un árbitro joven por momentos se le complicó, era obvio que no estábamos contentos con el arbitraje, parecía un poco localista pero en líneas generales no tuvo que ver en el resultado y espero que tenga una fructífera carrera y que todos los días mejores y que sea un gran árbitro, sabemos que todos tenemos errores”.