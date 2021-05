Gullit Peña tiene ofertas de 10 equipos de México, Europa y la MLS

Carlos El Gullit Peña se coronó con el FAS en la Liga de El Salvador y el futuro parece sonreírle, pues según su representante, tiene ofertas de varios equipos de México, de la MLS y hasta de Europa.

En una entrevista con El Diario de El Salvador, Manuel Urenda, representante del Gullit Peña, aceptó que la carrera del tamaulipeco vive un repunte.

Según Urenda, hoy Peña tiene tres ofertas para volver al futbol mexicano, una de la Major League Soccer de Estados Unidos y dos del futbol europeo. Además, hay interés de clubes de otros países.

Peña llegó al FAS de El Salvador en febrero y firmó por dos torneos. En el primero ya alcanzó la corona, tras vencer al Alianza en penales, aunque no es seguro que el siguiente semestre se mantenga con el equipo Tigrillo.

De hecho, Manuel Urenda acepta que Peña tiene nivel para volver al futbol mexicano o para probar suerte en otro futbol, aunque el jugador está feliz con el FAS.

Al firmar con el FAS, Carlos Peña aceptó recibir un sueldo mucho menor al que tuvo en su momento con Chivas, aunque se mantiene como el futbolista mejor pagado de la liga salvadoreña.

Ahora su representante destaca que Peña ha respondido no sólo con futbol, sino con impacto mediático.

“Recuerde que a él no se lo contrata solo por lo deportivo, sino por lo que puede generar médicamente a un equipo, a una ciudad. No actúa como la superestrella, va y saluda (a los aficionados). Él tiene su economía segura de por vida, él ama de El Salvador, ama al equipo y a la ciudad”.

Por lo pronto y tras coronarse, Peña recibirá un homenaje en México el primero de junio.

“Es una actividad muy especial que le van a hacer en un lugar de México. Tiene que ver con el futbol. Pero no les miento, Gullit no se quiere ir de FAS. De hecho, él quisiera comprar a FAS. Él me ha dicho que quiere terminar su contrato acá”.