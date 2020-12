Chivas dice ser ‘el verdadero y único Campeonísimo’

León.- A través de redes sociales y de una publicación en su página web (chivasdecorazón.com), las Chivas del Guadalajara dicen ser “el verdadero y único Campeonísimo de México”.

“El verdadero y único Campeonísimo de México. Conoce más de la rivalidad con León”, publicaron las Chivas en Twitter, horas antes del duelo de Ida de las semifinales ante el León, en el Estadio Akron de Zapopan.

Ya en su página web, el Rebaño repasa la historia de la rivalidad entre Chivas y León y recuerda los duelos de Copa en los años 50 y 60.

Y es que aunque el duelo de este miércoles será la primera vez que se enfrenten en Liguilla, las instituciones protagonizaron uno de los primeros clásicos del futbol mexicano, con choques trascendentes en los años 40 y 50.

Además, dos veces se han enfrentado en finales de Copa, con saldo de una victoria para León y otra para el Rebaño.

Las Chivas tomaron el mote de Campeonísimo al ganar siete títulos en los años 60, mientras que León fue llamado así al ser el primer equipo que ganó Copa y Liga en la misma campaña, en 1948-1949.

Los primeros

El domingo pasado, inmediatamente después de confirmarse que enfrentarían a Chivas en semifinales, León publicó en redes sociales un tuit que presentó a la Fiera como el primer campeonísimo.

“CONFIRMADO. El #PrimerCampeonísimo del Futbol Mexicano Profesional tiene rival en semifinales... ¡Ahí se las dejo!”.

Reaccionan

La publicación de Chivas, presentándose como el único campeonísimo, generó un encendido debate en Twitter, donde aficionados de ambos cuadros se acusan de minimizar la historia del otro.

“Hay que saber leer la historia para saber que el León es el primer Campeonísimo, le arda a quien le arda. Pero ni para qué discutir con afición que no sabe investigar ni leer y que no iban a su estadio más que en clásicos”, publicó el usuario @alejand51918107.

“Por la historia, las costumbres y tradiciones, los títulos, las leyendas de jugadores, la afición, la cantera y muchas cosas más hacen a Chivas no solo como el único Campenísimo (sic) de México si no también como el equipo más grande de México”, respondió el usuario @sebbasortiz.

“Por Dios... lo que es no saber de historia, no tiene nada qué ver con cantera, afición o número de estrellitas en la camisa, pero no es tiempo de clases de historia, mejor les damos unas clases de futbol”, agregó @diyvit.