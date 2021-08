“Me ha encantado y he disfrutado el partido”: Santiago Solari

Tranquilo y satisfecho fue como se retiró Santiago Solari, entrenador del América tras su partido ante el Club León en donde logró sumar un punto y seguir en la pelea como líder de la tabla en el torneo Apertura 2021 de la Liga Mx.

Me ha encantado, he disfrutado del partido, a veces en la alta competición es difícil disfrutar del partido, pero me ha gustado, en general incluso que también a los espectadores, me ha parecido un partido muy rico”.