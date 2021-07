“Somos conscientes de que hay formas de perder”: Andrés Mosquera

Comprometido con una institución como el Club León, en la que recientemente cumplió 4 años, Andrés Mosquera asimiló la derrota del pasado fin de semana ante Pachuca y piensa en dar la ‘vuelta a la página’ cuando este sábado reciban a Xolos de Tijuana.

Apenado con la afición esmeralda, el agüero colombiano aceptó que hay formas de caer y la del sábado en el Hidalgo terminó por ser algo que no le gustó:

El ganar es importante pero este equipo se acostumbró a ganar de muy buena forma, hoy en día, nuestra afición y nosotros nos exigimos ganar y ganar jugando bien, es muy importante la forma en la que se gana pero también la forma en la que se perdió el partido pasado, somos conscientes de que hay formas de perder y es ano era una forma”.

Por ende, recalcó: “Creemos y confiamos en que los buenos resultados se den el corto periodo posible, pero el León lo que busca es ganar lo antes posible y ganar bien”.

Así encara el mal momento por el que atraviesa la Fiera tras caer en el debut de Liga MX y en el Campeón de Campeones: “Resurgir es como si todo estuviera mal y yo creo que no, somos coherentes que perdimos una final y no iniciamos de buena manera, pero no todo está mal tenemos un equipo que es de los mejores equipos del país, eso no se puede desconocer y no podemos ver todo que están mal, simplemente porque no se dieron los resultados tenemos que ser pacientes que no se inició de la mejor manera pero pedimos paciencia porque los cambios nunca son fáciles”.

Anhela una mejoría: “Queremos a corto plazo querer ser ese León que el cuerpo técnico y afición quiere para que dentro del campo podamos disfrutar de nosotros como equipo, es entendible la molestia de nuestra afición, pero también pedimos que se comprenda que tenemos un cuerpo técnico que ve y quiere plasmar cosas diferentes al anterior y estamos trabajando en eso, somos conscientes que esto no se puede lograr de un día para otro”.

Cuatro años de entero aprendizaje y crecimiento

Mosquera en sus primeros duelos con León.

Por otro lado, Mosquera resaltó sus ganas de seguirse entregando para León, tomando en cuenta que ya sumó su cuarto año en la institución:

He reconocido mis errores es la esencia del juego como tal, mi familia y yo hemos hablado de esto, el futbol es un juego y es parte de esto, me ha estado de los dos lados con la humildad de reconocer cuando me he equivocado, pero han sido cuatro años muy bueno, he tenido cuatro entrenadores y los cuatro me hacen saber que he sido un jugador importante y me siento muy feliz y muy contento de cumplir cuatro años con este club en los que he obtenido un título y más de cien partidos que me llena de orgullo”.

