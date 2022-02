¡No se conforma! Fidel Ambriz va por más en León y Selección

Logró marcar con la Selección Mexicana Sub20 y mantener la capitanía en los dos más recientes duelos ante Costa Rica, joven jugador del Club León, Fidel Ambriz sueña con seguir alcanzando sus metas.

Este miércoles en rueda de prensa en La Esmeralda, Ambriz destacó el querer seguir cumpliendo paso a paso su ciclo como futbolista profesional, por lo que en nivel selección dijo sentirse bien arropado: “Es una responsabilidad porque el profe Luis (Pérez) me tiene la confianza, me ha respaldado muchísimo, es una oportunidad, gracias a eso se dio la actuación que he tenido y hay que tomarlo con responsabilidad y pensando en sumar lo más que pueda con mis compañeros”.

Al ser cuestionado sobre la razón que ‘limita’ a muchos futbolistas por llegar a nivel europeo, dijo:

Pasa mucho por la mentalidad del jugador mexicano, por poner un ejemplo a veces no nos gusta hacer gimnasio, pero hay que disciplinarse, yo creo que eso es lo que puede llevar a los jóvenes a sobresalir, aprender de los mayores para posteriormente dar el salto a Europa y sobresalir”.

Y recalcó: “El conformismo, a veces con debutar, con tener pocos minutos a veces se conforman, he aprendido mucho de muchos jugadores y se les aprende lo técnico lo táctico y también aprenderles esos errores que se pueden cometer y pues se trata de aprender para agarrar esa experiencia”.

En cuanto a la unión que actualmente proyecta la Sub20 del Tri, dijo:

Yo la veo muy fuerte muy unida, el semestre pasado tuvimos giras a Europa y los resultados no fueron lo esperado y eso nos unió, jugamos dos partidos contra Costa Rica y se ganaron entonces vamos paso a paso, yo veo a esta selección muy firme”

Selección Mayor

Sigue el paso de la Selección mayor.

El joven de 18 años no dejó de lado el tema sobre el funcionamiento de la Selección Mexicana dirigida por Gerardo Martino, de quienes indicó:

Es un tema que esta en boca de todos, pero nosotros en la sub 20, siempre vemos los partidos de la mayor, los vemos con mucha ilusión, sé que el tema presión está, pero ya la verdad es que ningún rival es fácil, ya todos los rivales físicamente te compiten, la selección mayor pasa por eso, pero yo creo que tienen la experiencia para poder llegar al Mundial”.

Aprende y aconseja a Marcelo Flores

Ambriz festejando su más reciente tanto ante Costa Rica.

Uno de las promesas en el futbol mexicano es el joven Marcelo Flores quien milita para el Arsenal de la Premier League de Inglaterra y con quien es compañero en el ‘Mini’ Tri, de quien opinó:

Acapara mucho la atención el que está allá (Inglaterra) a final de cuentas es de nuestra edad, aprendes mucho de la cultura, pero no pasa de eso, tiene un talento muy bueno”

Como capitán del Tri, aceptó haber hablado con él y no busca presionarlo en cuanto a su decisión de jugar para México o quizás para Canadá debido a su doble nacionalidad:

Él está tranquilo, está contento aquí en México ya él decidirá si quiere irse a Canadá o quiere seguir representando a México, pero él está tranquilo”.

Marcelo Flores.

Finalmente señaló que viene trabajando cada vez mejor con el grupo dirigido por Ariel Holan y espera tener más minutos en el presente torneo.