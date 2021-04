¡Se vale soñar! 11 cracks mundiales que llegarían gratis al León

Se aproxima el mercado de fichajes, con varios ‘peces gordos’ del futbol mundial a punto de terminar sus contratos, por lo que podrían dejar sus equipos sin que su club de destino pague peso alguno.

Bajo esa lógica y en un ejercicio de ‘Dream Team Esmeralda’, echamos la imaginación a volar y te contamos cuáles jugadores de talla internacional terminan contrato a mitad de año. ¿Será que Jesús Martínez abra la billetera por alguno y lo traiga al Club León? Soñar no cuesta nada.

1.- Gianluigi Donnaruma

El portero del AC Milán está por finalizar contrato e incluso el propio cuadro rossonero le ha pedido que se decida a seguir en sus filas o bien que muestre claridad para seguir en algún otro equipo. La verdad se ve difícil que León vaya por él y no por dinero, sino porque acá tenemos a Rodolfo Cota y a Poncho Blanco.

2.- David Alaba

El austriaco David Alaba se encuentra con un pie fuera del Bayern Munich, incluso medios españoles aseguran que su futuro está por firmarse con el Real Madrid, lo que es un hecho es que hasta ahora no hay nada oficial y bien podría fortalecer la zaga esmeralda.

3.- Sergio Ramos

El central español cierra un ciclo con el Real Madrid y parece vivir su último torneo con contrato merengue. Actualmente está lesionado y se perderá el Clásico ante el Barcelona, pero una vez llegado el verano será agente libre y en León sería una bomba como la vivida con Rafa Márquez en 2013.

4.- Jerome Boateng

El alemán de origen ghanés es otro de los jugadores que cerrarán un ciclo, este con el cuadro bávaro del Bayern Munich. Viene de tener algunos problemas físicos como lesiones y recientemente sufrió la muerte de su exnovia, Kasia Lenhardt, por lo que le vendría bien un ambiente más relajado en la liga mexicana.

5.- Elseid Hysaj

El zaguero albano del Napoli terminará contrato y de acuerdo a reportes de prensa italiana, todo pinta para que sea refuerzo del Milán. Cuenta con el respaldo de Genaro Gattusso para seguir pero algunos dan por hecho su salida.

6.- Georginio Wijnaldum

El volante por izquierda es de todas las confianzas de Jurgen Klopp en el Liverpool, pero la cartera parece abrirse en el Barcelona y su salida estaría firmada con el club catalán. El holandés se encuentra por finalizar contrato, así que la única forma de traerlo sería empeñando hasta el Nou Camp (si Zermeño apoyara la idea).

7.- Javi Martínez

El centrocampista español del Bayern Munich culminará contrato y reportes indican que será fichado de nueva cuenta por el Atlhetic Club de Bilbao, al quedarse sin contrato a partir de esta mitad de 2021. Otra opción sería fichar en una liga más exótica, como la mexicana, donde los españoles siempre son bienvenidos.

8.- Luka Modric

EL croata es parte fundamental de múltiples glorias merengues en los últimos años, pero es otro de los que parece no seguirá más con el Real Madrid y aunque hasta ahora no se conoce una oferta clara para su carrera, se habla de que pueda seguir en España. Claro que también podría aceptar una multimillonaria oferta del León, donde haría pareja con Luis El Chapito Montes. Sólo de imaginar eso, se me pone la piel chinita.

9.- Lionel Messi

Para muchos el mejor del mundo. Luego de vivir toda una ‘novela’ hace menos de seis meses con el Futbol Club Barcelona, es un hecho que Messi duda si seguir con los blaugranas. Su futuro es incierto, pero gran parte de la prensa europea asegura que podría jugar en la Premier League. Claro que a nadie le pasa por la cabeza que pueda terminar en León, pero si en el Nou Camp jugaron Maradona y Pelé, ¿por qué no lo haría La Pulga?

10.- Zlatan Ibrahimovic

Vive su segunda etapa con el AC Milán, a quienes ha llenado de energía en una dura etapa, pero este verano el sueco quedará libre. Ya probó suerte en la MLS ¿Lo hará en la Liga MX?

11.- Sergio Agüero

El argentino vivió grandes momentos en el Manchester City de la mano de Pep Guardiola, pero está a nada de quedar libre. Un atacante en toda la extensión de la palabra aún no conoce cuál será su destino a partir de los próximos meses y todos sabemos que si algo necesita León es un killer...

De todos estos cracks y en un mundo guajiro ¿A cuál te gustaría ver con la Fiera?