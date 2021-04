Salida de Ambriz del León, recordó a Orvañanos el adiós de Matosas

Como uno de los líderes de opinión que más han seguido al Club León desde el Ascenso debido a las narraciones que realiza, Raúl Orvañanos habló de la ‘sorpresiva’ salida de Ignacio Ambriz del plantel esmeralda, misma que le recordó el adiós de otro ídolo en la persona del uruguayo Gustavo Matosas.

En entrevista para Soy Fiera, Orvañanos recordó grandes momentos que Ambriz vivió con los Esmeraldas, mismos que le tocó narrar, además explicó algunos detalles del porque se concretó la salida de Nacho.

¿Cómo te tomó la noticia?

¿Porqué crees que se dio la salida?

“León le había ofrecido un aumento del 110 por ciento, pero el representante no lo tomó y en automático uno se hace la pregunta de… Si se supone que estas muy contento en un lugar y te hacen un ofrecimiento así ¿Porqué no te quedas? Con un equipo que cuando nadie te quería te abrió las puertas, el publicó al inicio no te quería y la directiva te sostiene pues todo apunta a que tiene un ofrecimiento actualmente, de otra manera no lo entiendo”.