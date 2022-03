¡Con dudas! Reconocen aficionados del León que remontar será difícil

Este martes por la mañana y poco antes del mediodía, aficionados al Club León acudieron a las taquillas del estadio Nou Camp para hacer válida la mecánica promocional de 2X1 en boletos para el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) ante Seattle Sounders , por lo que más de uno aprovechó en externar su sentir de cara a dicho compromiso.

Luis Gabriel fue uno de los chavos que guardando su lugar en la fila externó:

Es difícil, no sé realmente cómo explicarlo, pero este León siento que ha decaído, a la mejor en el peor de los momentos porque es cuando más se necesita que estén al cien, pero sí veo muy difícil que con lo que vimos el sábado contra Tigres este León pueda conseguir la remontada”.

Por otro lado, Ramón Hernández, quien apenas llegaba al lugar para también formarse y adquirir sus boletos habló de la situación y en específico del tema Ariel Holan, mismo que tanto resonó este fin de semana con la presentación de renuncia ante la directiva verdiblanca:

Parece que los jugadores no están cómodos, es raro el nivel que les estamos viendo, creo que como aficionados conocemos bien el nivel de nuestro equipo desde hace mucho y sabemos como deben de jugar cada uno de los jugadores, con Holan yo o veo eso, a la mejor realmente chocan en ideas y eso se ve en los resultados, me parece bien que haya querido irse, pero bueno la directiva no lo vio necesario”.