Afición esmeralda ya busca el nuevo jersey del León

A diferencia de otros años y apenas un día después de que fue presentado el nuevo jersey oficial del Club León, este ya se puede encontrar prácticamente en todos los puntos de venta oficiales, por lo que la afición verdiblanca ha emprendido la búsqueda por este nuevo modelo.

Uno de los aficionados en adquirirlo a poco tiempo de su salida fue José Álvarez quien acompañado de su familia acudió a las instalaciones de ‘La Guarida’ en la sucursal matriz ubicada en el Estadio León.

Luego de pasear por los pasillos al interior de la tienda, el señor Álvarez salió contento con un pequeño morralito en el que en su interior se encontraba el nuevo jersey de los ‘Esmeraldas’.

Bien a mi sí me gustó, en lo personal vine por el verde, el otro también me gusto (visita) pero ahorita yo quería el verde porque me gustó como manejaron los colores”