Don Ángel, el aficionado que vio nacer al León

Era 1920 y en México, nació el cantante y compositor Chava Flores, mientras que el político y militar, Venustiano Carranza, es asesinado en Tlaxcalantongo Puebla y posteriormente, Álvaro Obregón llega a la presidencia de la República.

En ese año, específicamente en el Bajío mexicano, vio la luz quien se convertiría en uno de los aficionados Esmeraldas más fieles, un aficionado que atestiguó el nacimiento de un club que por por allá de 1944, comenzó a escribir la historia del futbol mexicano.

Se trata de don Ángel Contreras Hernández, quizá el seguidor del Club León más longevo en toda la ciudad.

Soy de León, yo nací aquí, cuando no existía el Club León. Veía al América, al Asturias, Marte, Necaxa, Atlante y ya cuando nacieron mis hijos, ya me acompañaban a verlo en sus primeros partidos en el estadio”, narra don Ángel en su casa, rodeado de artículos de la Fiera.

“Tuvimos muchas broncas por el León, no se diga en Zacatepec, en Pachuca, los estadios viejos, en Guadalajara, Toluca… echábamos pleito porque había aficionados que insultaban al León y eso para mí, en mi caso, la sangre me hervía”.

Siempre ha tenido al León presente:

Yo hacía equipos en mi colonia y a todos les ponía su camiseta verde, en equipos de niños también, tenía equipos que tenían jugadores de Tepito, de ‘Tepis’. Estos niños me dieron un trofeo que ahí lo tengo, es una copa grande, luego nos invitaban a Cuernavaca o al Estado de México íbamos a jugar, pero siempre con camiseta verde”.

Resaltó la entereza y compromiso de muchos jugadores que tuvo el privilegio de ver: “Antes Jugaban por la camiseta, había quien ganaba cinco mil o diez mil, ya el que ganaba 20 mil era mucho, pero jugaban por la camiseta. En los tiempos de (Antonio) Carbajal, por ejemplo, yo vi a muchos grandes jugadores, hasta la fecha conozco todavía al Naya, Mario, la ‘Chinche’ (Villanueva, utilero) que ya murió, Varela, los hermanos Loza”.

Y recordó una tremenda anécdota con los famosos hermanos Loza:

Un día le pregunté a Loza el grande, que quién les había puesto el apodo de ‘Hermanos Muerte’ y me contestó que Ángel Fernández y efectivamente fue él, en el futbol que les decía de antes no había televisión, puro radio había, el único estadio que había era el azul y ahí íbamos a ver futbol, los transmitía don Agustín González Escopeta, también el español Cristino Lorenzo, tenían su cable de punta a punta”.

Ha visto muchos goles, pero los del Dumbo son más que especiales: “Recuerdo muchos, del ‘Dumbo’ (Adalberto López), aún pienso que actualmente para ser campeón hay que hacer 10 u 11 goles, antes por ejemplo en una temporada Isidro Lángara, centro delantero de España hizo 40 goles, en un torneo, ‘Dumbo’ hizo 26 o 27 goles”.

Mostró su muy especial colección de cuadros. Fotografía: Ituriel Pérez

Y agregó: “Vi el juego del León que le ganó 4-0 al Independiente, en el estadio Azul, la sombra eran unas lonas, cuando llovía y hacía aire, el agua le caía a uno, ¡Ay se nos caía el chorro!”, recordó sobre aquel partido disputado en 1948.

Además presumió ser testigo de todas las casas en donde ha jugado la Fiera: El primer estadio del León, era estadio de béisbol, Lozornio se llamaba, era ahí por la calzada, luego ya lo hicieron de futbol, ahí jugó el primer juego con el Atlante, 5 León y 3 Atlante, fue antes de que se inaugurara el primer estadio por allá del 53, recuerdo que vino a inaugurarlo River Plate, y luego ya jugaron en el de Curtidores ahí por el río y luego ya jugaron el Fernández Martínez y luego ya se fueron a su estadio (Nou Camp)”

Pero también está al pendiente del equipo hoy en día por lo que en cuanto a su jugador, dijo: “De los que están ahorita, sería Montes, el juarense vino de Pachuca”

El Mundial del 70, lo marcó

Como fiel aficionado verdiblanco Don Ángel recordó con gran cariño lo bonito que resultó ser el Mundial de México 70: “En aquellos tiempos, la selección mexicana para ir a un Mundial tenía que agarrar un barco, un mes antes, por ejemplo, de Uruguay de 1930, tenían que moverse en barco un mes antes para llegar a tiempo, no había aviones”.

Lo vivió apasionadamente: “Mi mujer y yo vimos todo el Mundial del 70, venimos aquí a León y nos tocó ver el que quizás sea el mejor partido del Mundial, Inglaterra contra Alemania, tengo fotos de equipos de ese Mundial”.

Don Ángel vivió muy de cerca el Mundial del 70 - Fotografía: Ituriel Pérez

Con el escudo del León grabado en lo más profundo de su mente y corazón, Don Ángel dejó en claro que como el León no hay dos y recordó: “Claro que sí, orgullo de llevar la camiseta verde del León, tantos recuerdos que tengo, de Etchamendi (Washington), el me invitaba a los entrenamientos al estadio, ni se paraba y me invitaba y me decía que platicara de jugadores uruguayos que vinieron a jugar a México, poquitos vinieron y ya le comentaba cuáles y qué calidad traía cada uno y por eso me invitaba y ahí estaba con él, hasta que terminaba el entrenamiento”

Finalmente envió un mensaje a la actual directiva:

Yo quisiera pedirle al señor Martínez (Jesús), que me diera la oportunidad de despedirme, pisar el campo del Nou Camp, decir adiós a la afición, porque ahorita ya tengo 101 años”.

IP