“Estoy en el mejor momento de mi carrera”: Ángel Mena

Con 34 años recién cumplidos este viernes, Ángel Mena, consideró que se encuentra en el mejor momento de su carrera, por lo que desea seguir aportando tanto para el Club León como a nivel selección en donde sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022.

Rodeado del calor familiar y hasta con globos de felicitación por encontrarse de ‘manteles largos’, el ‘Ángel del gol’, explicó la razón por la que considera encontrarse en su mejor momento.

“SÍ. Se puede decir que si, viendo las cosas que van sucediendo a medida que pasa el tiempo, te puedo decir que es una de la etapa más importante de mi carrera y pretendo seguir manteniéndolo y conseguir más cosas a nivel selección, a nivel de club, es lo que tengo como objetivo y como meta, todo se basa en el esfuerzo”.

Ángel Mena atendió a los medios en pleno cumpleaños 34

En cuanto a la actualidad con la Fiera, dijo: “El equipo hizo un gran torneo el año pasado, lastimosamente no pudimos conseguir el título, pero el equipo logró demostrar la calidad de jugadores que somos, este torneo el inicio no ha sido fácil debido a que no tuvimos tanta preparación, no lo vemos como una excusa, pero son factores que influyen al momento de sacar conclusiones, pero nosotros está claro que queremos mejorar e ir por todo”.

¿Cuándo llegará el mejor momento para la Fiera?

Sin dar una fecha exacta, Mena explicó que la Fiera poco a poco encontrará su mejor nivel:

A medida que pasen los partidos vamos a encontrar ese nivel futbolístico que todos esperan, nos falta todavía ponernos en plenitud, pero tengo la certeza de lo que es el equipo, de lo que es el cuerpo técnico, de lo que es la institución y de nuestro potencial, por que sabemos de la calidad de este club, creo que hay una mejoría, nos falta mucho para llegar al mejor nivel colectivo e individual y lo estamos buscando”.

Motivado

Son dos factores los que lo tienen motivado en la actualidad y así lo señaló:

Me siento muy feliz de que en la segunda fecha pude marcar, es muy motivante, da mucha confianza para poder pelear en lo individual, siempre busco que mi equipo este buscando los primeros lugares, buscando siempre el logro máximo, el salir campeón, porque este equipo se acostumbró a estar en los primeros lugares y por ende vamos en busca de ello”.

Y por otro lado, dijo: “A nivel de selección estamos muy contentos con el trabajo que se viene haciendo, cerrar como se ha venido manteniendo la eliminatoria, yo creo que, de muy buena manera, sería lo ideal poder concretarlo y llegar a un mundial”.

Tuzos aguerridos

Guillermo Almada. DT Tuzos

En cuanto al rival en turno, al cual se medirán el próximo sábado, señaló:

Difícil por lo que yo conozco del técnico de Pachuca (Guillermo Almada) es una persona muy aguerrida le gusta que sus equipos sean intensos y en ese sentido nosotros tenemos que tener bastante precaución, sería un partido muy intenso porque pertenecen al mismo grupo, pero siempre esta esa rivalidad, nosotros queremos ganar independientemente del equipo que sea”.

Mena recientemente sumó 63 goles a su cuenta personal con la Fiera por lo que espera seguir creciendo la cifra durante el presente torneo.