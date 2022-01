¡Explotó! Ángel Mena criticó arbitraje en Conmebol

La selección de Ecuador rescató el empate a un tanto ante su similar de Brasil en el reinicio de actividades en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, partido en donde el jugador del Club León, no pudo ver actividad debido a la lesión que recibió desde el pasado sábado, sin embargo no ocultó su inconformidad al criticar al cuerpo arbitral y las decisiones tomadas mediante el sistema VAR.

Tras el partido, el ‘Ángel del gol’ fue uno de los elementos por parte de la selección ecuatoriana que se acercó a los medios y abordó el tema de la siguiente manera:

Polémico el partido, no solo te diría que el juez central, también diría que el tema de las personas que ayudan al entorno de la escena arbitral”

Además, Mena fue cuestionado sobre el presunto ‘favoritismo’ que se mostró a favor de la selección brasileña, a lo que contestó:

Ecuador no es chico, no nos consideramos así, por ahí el tema de las decisiones arbitrales influyen no solo en este partido, pero bueno hay que mirar hacia adelante, saber que quedan todavía partidos en disputa”.