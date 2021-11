“Me toca defender al León, institución que quiero mucho”: Ángel Mena

El Club León visitará la cancha del estadio Azteca para medirse a Cruz Azul, duelo que cuenta con el común denominador al ecuatoriano Ángel Mena, quien conoce perfectamente lo que significa defender los colores tanto de Esmeraldas como de Celestes.

Esta semana y previo al duelo entre estas dos instituciones en la Liga Mx, el portal informativo ‘Medio Tiempo’, publicó una entrevista en la que se puede observar al exjugador de Emelec hablando de lo que resultó ser su paso por Cruz Azul y su presente con la Fiera.

Recordó como se dio la transición: "No era el momento de volver (a Cruz Azul), sabía por lo que me había tocado participar y por lo que se hizo y por las veces que tuve oportunidad de jugar, sabía que podía tener otra oportunidad en el futbol mexicano, afortunadamente fue León”.

Fue muy rápido, aceptó:

La clave para ser firmado con la Fiera: “Eso sirvió mucho, la confianza que tuvieron en mí y yo creo que se lo retribuyó, con futbol, con goles, con esfuerzo, con dedicación, yo creo que eso es algo que siempre trata de demostrar dentro de la cancha”.

Con León juega como uno de los principales elementos al ataque, por lo que ha logrado ser participe de importantes eventos, mismos que lo hacen entregarse con la Fiera: “Me siento muy identificado con el club, por todo lo que me ha brindado y quiero seguir consiguiendo cosas a nivel de institución, de campeonatos y uno siempre tiene ese anhelo de seguir haciendo cosas en el club”

Siempre respetuoso de los equipos que le han brindado oportunidades:

El agradecimiento siempre va a estar (con Cruz Azul), es algo que he aprendido, siempre voy a tener respeto hacía esa institución, pero me toca defender al León una institución que quiero mucho también, el cual me abrió las puertas en un momento complicado”.