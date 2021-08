Mena y Colombatto quieren seguir marcando para León

Una vez concretada la victoria por goleada ante el Sporting Kansas City en la Leagues Cup, los jugadores del Club León, Ángel Mena y Santiago Colombatto destacaron su intención de seguir con ritmo goleador tanto en mencionado certamen y en Liga Mx.

En cuanto a su tanto Mena señaló:

Me da confianza, hemos ido de menos a más, somos conscientes de que no tuvimos un buen arranque, hoy lo tomamos con mucha seriedad independientemente de o que el rival puso en cancha sabíamos que teníamos una deuda con nosotros mismos, así que muy importante ganar hoy de esa manera porque eso nos da confianza porque queremos llegar al nivel más alto de cada uno”.

Un atacante que dice vivir del gol: “Nosotros como jugadores ofensivos siempre queremos marcar goles, el día de hoy se le abrió el marco a varios de nosotros y eso es bueno, siempre que la parte ofensiva que este en contacto con las redes ayuda en ganar en seguridad, quizás no lo esperábamos de esa manera pero bienvenido que se dé así y queremos seguir demostrando que León está para crecer más”.

Encargado de abrir el marcador en Kansas, Santiago Colombatto señaló:

Me pone contento poder ayudar al equipo hace poco que llegué no tuve una buena pretemporada a nivel físico me toca ponerme de la mejor manera para estar a nivel de mis compañeros de equipo y como siempre digo este equipo tiene muy buenos jugadores hoy pude aportar y me pone feliz. Yo muy contento de poder jugar de titular, poder haber marcado para darle paso al equipo este paso a la goleada”