Al salir del León ¿Qué será del futuro de Ambriz?

La sorpresiva salida de Ignacio Ambriz como director técnico del Club León, es un tema que ‘taladrará’ la mente de muchos aficionados a la Fiera durante las próximas semanas y es que al ser el más reciente timonel en consumar un campeonato, su adiós dará mucho de que hablar.

Tal parece que la salida no se dio en los mejores términos, al menos así lo indican las formas en las que Jesús Martínez Murguía confirmó la noticia, además de que los tiempos no parecieron importar del todo en vísperas de liguilla.

La no continuidad en el proyecto verdiblanco, se habría dado debido al incremento de sueldo pedido por el propio Ambriz, situación que se complicó debido a la inversión que el club realiza con su nuevo espacio de entrenamientos ‘La Esmeralda’.

¿Qué panorama se le presenta a Ignacio Ambriz?

En primer plano y una vez consumada su participación en el torneo Guardianes 2021, Ambriz seguramente será buscado por diversos equipos de la baraja futbolística nacional, siendo Tigres el principal conjunto con el que se le vincula ante la salida de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti tras 11 años en la ‘U’.

MLS o alguna Selección Nacional son dos de los objetivos que Nacho no descartaría al buscar un crecimiento profesional, incluso desde que logró salir campeón en diciembre, los rumores sobre si probaría suerte en los Estados Unidos fueron constantes, mientras que es bien sabido que espera el llamado para dirigir algún combinado internacional.

El futbol europeo es y será uno de los grandes atractivos para cualquier timonel mexicano, por lo que para Ambriz una lejana posibilidad se podría dar en un contexto como el del futbol español, en donde comenzó su carrera como auxiliar técnico en el Atlético de Madrid, haciéndose de un primer renombre.

Hace poco menos de dos meses y en una entrevista brindada al canal TV4, Ambriz señaló que no estaba dentro de sus objetivos formar parte de una directiva.

“Es algo que me han preguntado y la verdad desde que me retire no me veo como directivo, me gusta seguirme viendo cerca de la cancha, sintiéndome cercano al jugador”, dijo en aquella ocasión.