Quiere Holan un ‘Tiki-taka’ mucho más productivo con la Fiera

Con prácticamente un par de semanas por preparar su debut en Liguilla, el director técnico del Club León, detalló los aspectos a trabajar con el objetivo de mejorar en una etapa de ‘matar o morir’ en el torneo.

Este viernes por la mañana, el estratega argentino atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio León en donde explicó que buscará mejorar el trato de balón, por lo que argumentó:

No gana quien tenga más el balón, si no quien lo trate mejor, no es pasarse por pasarse la pelota, es pasarse la pelota con posturas y con perfiles para atacar, así como los grandes equipos que tocan muy bien la pelota y además generan 8 o 10 llegadas de peligro, eso lo queremos trabajar”.