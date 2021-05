‘El ataque es lo que más me gusta’: Ariel Holan revela su estilo de juego

La llegada de Ariel Holan al Club León ha causado revuelo e incertidumbre entre los aficionados que desconocen el trabajo del estratega argentino.

En una entrevista para el portal de internet “Rectángulo Verde” en el 2017, Ariel Holan platicó sobre su estilo de juego y de qué manera le gusta que sus equipos jueguen.

Aunque Holan inició como entrenador de hockey y así trabajó de 1979 a 2003, siempre buscó la manera de llegar a ser un entrenador de futbol.

“Después del hockey comencé a trabajar con Jorge Burruchaga e inicié mi carrera de entrenador de fútbol trabajando en principio como video analista. Yo siempre soñé dirigir un equipo de fútbol, quería hacerlo no solamente porque amábamos al fútbol, sino porque además quería que el equipo de fútbol jugará cómo jugaban nuestros equipos de hockey”, platicó Holan en entrevista a Rectángulo Verde.

El combinar estas dos disciplinas para Holan era fundamental, para adaptar conceptos.

Esta estrategia ofensiva y de buen armado le ganó a Holan un halago nada más y nada menos que de César Luis Menotti, legendario entrenador argentino.

Al ataque

Un León más ofensivo será la idea que Ariel Holan plasmará en el Club, en busca de generar más goles y ser una de las mejores ofensivas para el siguiente torneo.

“El sistema de juego de ataque es el que me gusta, es el posicionamiento con enorme dinámica de pase y recepción a través de la misma, buscar el equilibrio en el fútbol que es tan difícil. Atacando bien, me defiendo mejor, y el sistema defensivo que más me gusta es el de tener un equipo cohesionado entre líneas y que de este modo fuerce el error del rival”.