“Duele perder, pero merecimos el empate”: Ariel Holan

Para el estratega del Club León, Ariel Holan, su equipo mereció empatar ante Cruz Azul ya que la presión ejercida por el conjunto verdiblanco en el segundo tiempo debió de hacerse presente a favor del cuadro zapatero.

Lo anterior fue mencionado por el propio entrenador al término del juego ante la Máquina, señalando:

Yo creo que el partido duele perder, pero cuanto mínimo merecimos el empate, hicimos un partido en el que generamos y Corona sacó tres pelotas increíbles, después un cabezazo de Ormeño que se fue fuera del arco, algunas otras llegadas de esas que lamentablemente por medio centímetro no se pudieron concretar”

En cuanto al penal que finalmente el árbitro central no decidió marcar en el primer tiempo, señaló: “Para mí es un claro penal, pero si la revisan y no la cobran, bueno… seré sincero, para mí fue penal, no creo que se ofenda nadie”.

Y agregó: “No hay que victimizarse ni pensar en persecuciones arbitrales, son seres humanos y se pueden equivocar, pero el VAR se creó para que haya justicia, creo que la primera jugada cuando mínimo debió de revisarse, pero son decisiones y tenemos que aceptarla”.

Cambios en su cuadro

Rodolfo Cota.

Al ser cuestionado por la ausencia de Rodolfo Cota, dijo:

El cambio de portería es una oportunidad que le dimos a Blanco (Alfonso), va a ser una constante de este semestre que podamos alterar en varios puestos, también tenemos que ver que no solamente será en el arco si no en muchas posiciones”.

Mena en las gradas- Fotografía: Omar G. Ramírez.

Finalmente, en cuanto a la ausencia de ´Ángel Mena en el duelo ante Cruz Azul, señaló: “Lo que yo puedo decir como entrenador es que quiero que el futbolista este completamente seguro porque es una lesión traicionera, y también aunque no lo fuera hay que cuidar la integridad de un futbolística, cada vez faltará menos tiempo para que pueda estar, probablemente pueda estar para el domingo pero los tiempos médicos los respetaremos”.

IP