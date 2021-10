Para Holan, América no juega a enamorar, pero es práctico

En entrevista realizada para Soy Fiera, Ariel Holan, director técnico del Club León, dio su punto de vista sobre el América, conjunto que se mantiene como uno de los líderes en el presente torneo Apertura 2021.

Holan explicó el estilo de juego que los de Santiago Solari, proyectan:

El América está muy sólido, yo lo veo muy equilibrado, muy táctico, que no despliega un juego que pueda enamorar, no sé si la palabra correcta sea ‘enamorar’, porque no quiero ser peyorativo, pero América es un equipo práctico, es un equipo que corre y que mete, que tiene buenos futbolistas, que es agresivo y que a la hora de defender no tienen problemas”.