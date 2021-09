“El estado de la cancha, no nos permitió darle dinámica al juego”: Ariel Holan.

Fue la primera vez que el Club León, cayó en calidad de local ante los Bravos de Juárez, el partido del sábado por la tarde se dio posterior a un nuevo diluvio en el que la cancha terminó seriamente afectada, por lo que desde la perspectiva de Ariel Holan, esto fue factor para no dar con un buen resultado.

En rueda de prensa tras la derrota por 1-0, Holan detalló:

El rival se replegó, jugó al contragolpe y a la pelota parada y realmente, para nosotros, nos redujeron los espacios, antes del partido se largó un diluvio tremendo y encharcó la cancha y nos costó mucho darle dinámica al juego, con la cancha en ese estado se hizo mucho más complicado”.

Sobre este mismo tema, agregó: “Creo que, de los últimos tres partidos, Santos nos se nos metió atrás, América se metió atrás cuando terminó con diez, creo que nosotros tal vez en estos últimos partidos debimos mostrar mucho más de lo que tenemos en puntos, aunque no fue uno de los mejores partidos hoy, si creo que era para ir mejor posicionado en la tabla”

Pese a dejar escapar puntos, no está preocupado

Con ocho puntos de 15 posibles como local, Holan explicó: “No estoy preocupado, porque creo yo que me ocupa y no me preocupa, me tengo que ocupar en seguir creciendo, no nos tenemos que dejar llevar por la emoción y mereció ganar los partidos no solo porque yo lo diga subjetivamente si no porque así debió de ser, en ese camino tenemos que seguir profundizando”

Momento exacto del gol. Fotografía: José Antonio Castro.

Finalmente aceptó un dejo de coraje tras la derrota en casa: “Los jugadores están con la tristeza lógica y un poco de bronca, si bien uno termina un partido y sobre todo un partido como el que se desarrolló, por supuesto que terminamos con bronca, hay que procesar la bronca y ponernos a pensar en las oportunidades que se nos vienen y con las ganas de canalizar todo para traernos la copa a casa ante un equipo muy duro y que viene haciendo buenos torneos en la MLS (Seattle Sounders)”.

León viajará a inicios de semana a Las Vegas para encarar a Seattle por la gran final de la Leagues Cup.

