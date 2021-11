“Estoy contento, pero ahora empieza un nuevo torneo que no tiene que ver con este”: Ariel Holan

Clasificado a Liguilla y contento con el funcionamiento de sus jugadores, el estratega del Club León, Ariel Holan, resaltó que la ‘Fiesta Grande’, será una historia completamente diferente a la que vivió y protagonizó en fase regular.

En conferencia de prensa y tras derrotar por 3-0 a los Rayos del Necaxa, Holan señaló:

Primero creo que fue un semestre, durísimo porque jugamos muchísimos partidos no solamente en el club y con muchos viajes, debemos de estar en nueve semanas y nueve semanas de tres partidos fuimos muchas veces a los Estados Unidos, sabíamos la importancia que tenia a base del club, creo que todo eso le da un sabor enorme porque se sobrepusieron a todo esto”.

Lo dejo satisfecho: “Cumplimos con los dos objetivos principales desde inicio de torneo que el club deseaba y su a nivel local hicimos un muy buen torneo, nos gustaría jugar como jugamos este partido, pero las energías se van minando, no tengo robots, tengo futbolistas que han hecho un esfuerzo enorme”.

Y resaltó: “Muy contento porque realmente no es fácil en un torneo tan competitivo, debe haber sido uno de los torneos as parejos en los últimos años porque todos los equipos sacaron puntos, creo que el equipo cumplió y cumplió con creces y por eso estoy contento”.

A pensar en otro torneo

Entonces Holan, no dudó en mencionar:

Ahora empieza otro torneo que no tiene nada que ver con este y tenemos esperanzas y muchas ilusiones de terminar lo más arriba posible”

En cuanto al tema de lesiones, dijo: “Por suerte no tuvimos muchos lesionados, pero creo que para la Liguilla es muy importante tener recambio de futbolistas de experiencia hoy Navarro (Fernando) tuvo un gran partido, el hizo 65 minutos en la sub-20 y hoy completo casi 80 minutos y para mi fue muy importante porque el necesita jugar, pero no es lo mismo que entrenar, vamos a tratar de jugar amistosos para que los chicos además no vienen jugando, buscando tener el equipo listo para la Liguilla”

Destacó la intensidad de Fernando Navarro. Fotografía: José Antonio Castro

Finalmente, concluyó:

14 goles en contra y cuatro en el primer partido, pero siento que el semestre que tuvimos fue muy bueno en lo futbolístico tuvo muchos momentos de gran futbol, el equipo tuvo más posesión que el rival, la mayoría de los partidos mas situaciones de gol que el rival, eso es muy bueno, sobre todo con muchos futbolistas que recién iniciaron el semestre pasado en el club”, “Los números muestran que León fue un equipo equilibrado”, agregó.

León tendrá días de descanso para regresar a las actividades de cara al inicio de la Liguilla.